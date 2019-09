Lucrecia Álvarez SEGUIR Natalia Pietracupa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 00:00

Pisos de mármol reconstituido, rejas geométricas, divisiones vidriadas y colores fané recuperaron su brillo gracias a una restauración amorosa. "Y pensar que hace diez años, fue mi locura", dice el mismo tango que comienza con ese bello y rotundo: "Sola, fané y descangallada". Con mucho menos drama, lo que evoca esta casa de 1972 es el triunfo del hombre sobre el deterioro del tiempo.

A un lado del hall de entrada, la escalera original con peldaños de madera y, atravesando el cerramiento de vidrio, el living en torno a la chimenea de hierro negro (Herrería Fernando Pereyra). Crédito: Daniel Karp

Ese hombre en esta historia es el arquitecto Matías Vogliano, quien vio (e hizo ver a los dueños) estos espacios y sus elementos en contexto. "En todo momento insistí en la calidad de los materiales y la importancia de preservarlos; que hiciéramos el ejercicio de olvidarnos de revestimientos y terminaciones equivocadas para rescatar la naturaleza de la casa".

Las puertas del garage se reciclaron como mesa de comedor (Carpintería Carlos Canoni, sobre diseño del arquitecto Matías Vogliano). Sillas 'Colonial' en madera de guindo (Paul French Gallery). Crédito: Daniel Karp

Al modificar ambientes era inevitable romper; hicimos un trabajo artesanal para conservar el piso de mármol Arq. Matías Vogliano

Para adaptar el mueble divisor, se restauraron las puertas y se pintó de negro. Al remover el panel superior, ganaron espacialidad y continuidad en el cielo raso. Ensaladeras de madera maciza (Galpón Chic). Crédito: Daniel Karp

Remodelado, el vajillero existente separa y permite independizar la cocina rediseñada por el Estudio. El nuevo planteo, que modernizó y amplió sus funciones, incluye un amplio ventanal, la isla y una despensa sobre un antiguo acceso desde el living.

El comedor principal y la cocina se conectan por medio de un ventanal. Crédito: Daniel Karp

"Las cambiamos", sentenció inicialmente la dueña apuntando a las setentosas rejas blancas. El arquitecto sugirió más bien pintarlas de negro. Además de "salvarlas", las convirtió en un elemento distintivo del proyecto.

El corte a 45° en la isla recrea los ángulos que se usaban en la época. Los tiradores de los muebles que habían quedado en la casa se destinaron a los cajones de la cocina. Crédito: Daniel Karp

El nuevo esquema de la cocina trasladó las funciones principales a una isla central con mesada de Silestone, anafe y campana 'Tube' (Franke). Detrás está la zona de pileta con canilla 'Kitchen Pro' (Piazza). Amoblamiento en melamina 'Olmo Finlandés' (Faplac).

En el exterior hay dos sectores semicubiertos: la galería, bajo una protección con marco de hierro, y la parrilla, a la que da sombra una losa semicircular sobre finas columnas. Crédito: Daniel Karp

"Desde la primera vez que entré, me hizo acordar a la casa de mi tío, es una arquitectura que me remonta a mi infancia. Y ni hablar del quincho. El techo circular y el dibujo del piso le dan al jardín una tropical que me encanta", dice la dueña de casa.

Para actualizar la zona del quincho, se demolió el interior de la parrilla para construir una más grande, un horno a leña y una mesada con espacio de guardado. Las puertas y el frente se pintaron en negro mate. Crédito: Daniel Karp

Lejos de limitarla a un espacio de guarda, la bodega está pensada como un ambiente de estar, para reunirse y disfrutar de un encuentro. Crédito: Daniel Karp

De clima íntimo, la bodega tiene un mueble hecho a partir de un viejo mostrador y una heladera de kiosco forrada en madera de pino saligna aserrado. En planta alta, el hall de distribución conecta con la terraza. Como guardián del pasaje, un conejo de cerámica (Galpón Chic).

Sillón con apoyapiés y la cama con cover de algodón (Pottery Barn), almohadones bordados (Zara Home) y pie de lana (Galpón Chic). Crédito: Daniel Karp

La suite principal se amplió avanzando sobre la terraza, una intervención que se distingue desde el contrafrente en toda su sutileza.

El vestidor toma lo que era el antiguo dormitorio. Un paño de vidrio divide esta zona, que también es antesala del baño. Crédito: Daniel Karp

El flamante vestidor tiene las puertas de los placares originales de la casa, mientras que los cajones se reutilizaron en la nueva isla.

Rediseñado para generar una mesada con doble bacha corrida, bañera y ducha, el baño está revestido con antiguas venecitas de vidrio, que se mandaron a armar especialmente. Crédito: Daniel Karp

Típicas de los 70, las puertas enchapadas en fórmica estuvieron a punto de ser descartadas. El arquitecto convenció a los dueños de esperar al final, cuando el contexto permitiría realzar y defender su estética.

El piso se restauró con el mármol que se extrajo del baño original. Crédito: Daniel Karp

El garage se transformó en un playroom o sala de TV cerrando el espacio con un mueble de melamina (Faplac) y vidrio. Está equipado con un sofá con funda en tussor y almohadones (HM Home). Crédito: Daniel Karp

"Hay una inspiración en Mies van der Rohe", reconoce el arquitecto, que buscó caracterizar los ambientes por su equipamiento, más que por su materialidad, dividiéndolos con muebles de madera y vidrio.

Un cantero de madera para la futura huerta. El camino de rodajas de lapacho, que lleva a la pileta. Crédito: Daniel Karp

Afuera, el piso mantuvo su trazado ondulante, reemplazando los mosaicos rojos de la época por cemento alisado. El cantero circular con un arce japonés crea un foco de atención.

La mesa para 10 es perfecta para jornadas de asado y pileta. Crédito: Daniel Karp