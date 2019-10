Renault Captur BOSE, el SUV con el mejor sistema de sonido del mercado

Con este lanzamiento, la marca trabajó junto a BOSE para brindar una experiencia única a todos los amantes de la música

Los amigos lo invitan a un festival y él, sin dudarlo, sube a su Renault Captur BOSE para sumarse al grupo. Entonces pone play a " Are You Gonna Go My Way" de Lenny Kravitz y miles de músicos diferentes aparecen a su alrededor. Mientras recorre las calles de Buenos Aires , disfruta de la experiencia única que el sistema de sonido de su auto le brinda: escuchar la canción elegida como si estuviese viendo al músico norteamericano en vivo. La escena forma parte de la publicidad del lanzamiento de la serie limitada de Renault Captur que, con novedades en su diseño y tecnología, además sube la apuesta con un sistema de sonido que logra un nivel altísimo de realismo y precisión.

Conocé la serie limitada Renault Captur BOSE 00:48

Una noche a pura música

Ya disponible en las concesionarias, la semana pasada Renault presentó la serie limitada Captur BOSE en el icónico Jet BA. Un SUV que, entre sus prestaciones más importantes, se destaca el sistema de sonido desarrollado por la marca francesa junto a BOSE: "La música es el punto de pasión por excelencia y si hay un lugar cotidiano en donde podemos disfrutarla es en auto. Ahí se da ese momento en el que conectamos con nosotros mismos y que somos leales a nuestros gustos musicales. Esta serie limitada llega para asegurar que ese momento único esté acompañado por una experiencia de sonido incomparable", nos contó Paula Natale, gerente de Publicidad & Marketing Digital de Renault.

Bebe Contepomi, fue el encargado de conducir el evento lanzamiento

Con una lista de invitados que combinó a directivos y embajadores de la marca, y referentes de la música local, se destacó la presencia de Zeta Bosio , Emma Horvilleur , Emilia Attías, Leonel Pernia y Catarina Spinetta . Ellos, junto al resto de los asistentes, pudieron disfrutar de un grupo de músicos que reversionaron canciones de Lenny Kravitz , el show en vivo de Zeta Bosio & Shoot the Radio y un DJ set de Cata Spinetta. Pero eso no fue todo. Los presentes también aprovecharon la oportunidad para conocer de cerca el Renault Captur BOSE que, además de estar expuesto en diferentes partes del lugar, la activación de realidad aumentada permitía conocer todas las novedades de esta serie limitada.

Emilia Attías, embajadora de Renault, dijo presente en el evento lanzamiento

Sonido diseñado para vos

Lanzado en Argentina durante el 2016, en términos de diseño y tecnología, el Renault Captur es un modelo insignia para la marca. "Captur es un SUV muy equipado que se destaca, además, por su estilo francés en términos de diseño", contó Marcelo De-Carlo, director de Marketing de Renault.

Con 400 unidades disponibles en el país, la novedad más importantes de la serie limitada es el sistema de sonido BOSE. Con seis parlantes de alta performance ubicados estratégicamente en la cabina, se complementan con el BOSE Fresh Air Subwoofer que se encuentra en el baúl del vehículo sin robar espacio y manteniendo los 475 litros de almacenamiento. Además, en esta misma ubicación, está el amplificador digital 7 canales de ecualización customizados.

Conocé un poco más del Renault Captur BOSE

En cuanto a diseño, la serie limitada incorpora una moldura trasera CAPTUR que da mayor uniformidad al portón trasero. Junto a las insignias BOSE ubicadas en diferentes partes del automóvil, se añadieron protectores cromados de zócalos delanteros y detalles grises en las salidas de aire frontales, paneles de puertas delanteras y en la consola central.

Con un nuevo tapizado de cuero microperforado, el modelo tiene tres combinaciones de colores: gris cassiopée con techo gris estrella y blanco glaciar con techo negro nacré, exclusivos de la serie limitada, y rojo fuego con techo negro nacré y gris cassiopée con techo negro nacré.

Además, el Renault Captur BOSE cuenta con el nuevo media evolution con tecnología Android Auto y Apple Car Play, que permite utilizar aplicaciones como Spotify , Waze, Google Maps y escuchar audios de WhatsApp directamente desde la pantalla touch screen de 7''.

En cuanto a seguridad, el SUV cuenta con sistema de ayuda al arranque en pendiente y un total de 4 airbags. Protegiendo a los pasajeros tanto en colisiones frontales como laterales, posee uno para el conductor y uno para el pasajero, y suma airbags laterales de tórax.