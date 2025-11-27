La razón detrás de la decisión que tomó una automotriz de dejar de fabricar tres modelos en la Argentina

La Argentina se sigue afianzando como polo exportador de pickups medianas para la región y el mundo, una consecuencia directa de la tradición industrial de nuestro país y una red de proveedores articulada para este tipo de vehículos. Por esto, Renault anunció en septiembre de 2024 una inversión de US$350 millones para fabricar una nueva chata en su planta de Santa Isabel en Córdoba.

En su centro productivo ubicado a las afueras de la Ciudad de Córdoba fabrica hasta el momento los modelos Kangoo, Logan, Sandero y Stepway. Sin embargo, el nuevo rumbo trazado por la terminal obliga a un reordenamiento productivo, donde la tendencia global de la industria apuesta por priorizar los SUV en sus diferentes tamaños, antes que los autos.

La fabricación del llamado “Proyecto Niagara”, la pickup de media tonelada, será el primer modelo industrializado en la Argentina hecho en la nueva plataforma Renault Group Modular Plataform (RGMP), la misma que utiliza el Kardian en Brasil.

El proyecto Niagara es la gran apuesta de Renault para el mediano plazo

Por su importancia y volumen necesario de exportación, ocupará dos tercios de la planta con dos turnos completos, lo que generará que se deje de fabricar en la Argentina a partir de diciembre los modelos Sandero, Logan y Stepway, según confirmó la marca en un comunicado. A lo largo de una década, se fabricaron cerca de 160 mil unidades de estos modelos en la planta de Córdoba.

Renault Logan, uno de los modelos que dejará de fabricarse en el país

“La transición será ordenada y progresiva, preservando la actividad de la planta local y proyectando las nuevas oportunidades productivas que llegan de la mano del proyecto Concept Niagara, con un volumen significativo y con fuerte orientación exportadora” detallaron desde la compañía sobre el accionar en el futuro cercano.

Los fanáticos del Sandero no podrán comprar más la versión producida en el pais

El utilitario Kangoo continuará su producción sobre la misma línea de la nueva camioneta, gracias al agregado de múltiples máquinas importadas para poder contar con la tecnología necesaria que requieren las proporciones del modelo.

El Renault Stepway estacionado en la pueta del Colón

El objetivo de la marca francesa es que desde tierras cordobesas se abastezca a la región latinoamericana, pero no se descarta que se exporte a otras partes del mundo. Según estimaciones de la compañía, entre el 60% y el 70% de su producción estará destinada a mercados externos. En los festejos por los 70 años de la planta de Santa Isabel, Pablo Sibilla, CEO de la marca en la Argentina, adelantó que se puede esperar una versión electrificada de esta pickup, pero que todavía no está definido si se optará por una alternativa 100% eléctrica o híbrida.

Si la recapitulación se realiza un poco más atrás, la planta también fabricaba las pickups medianas Alaskan y su melliza Nissan Frontier. El pasado nueve de octubre se dejaron de fabricar ambas pickups, una medida que cerró el proyecto industrial iniciado en conjunto por las automotrices en 2018 y que representó una inversión de US$600 millones.

Renault Alaskan

La detención de las líneas de Frontier y Alaskan puso punto final a un ciclo industrial compartido entre Renault y Nissan (que en su concepción original también había incluido a Mercedes-Benz con la cancelada Clase X).

Por el lado de la automotriz japonesa, el cierre se inscribió en una reorganización global que busca reducir su capacidad industrial, concentrar la producción y mejorar la rentabilidad. Desde 2026, la Frontier —junto a la NP300 y el Versa— se fabricarán exclusivamente en México, primero en la planta CIVAC (Morelos) y luego en el complejo de Aguascalientes, donde la marca centralizará toda su producción mexicana durante el próximo ejercicio fiscal.