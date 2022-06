Reveló un truco para que la palta no se oxide y la aplaudió todo el mundo

En una era en que la gastronomía despierta gran interés entre los usuarios de redes sociales, una chef mejicana de nombre Jacobina se convirtió en furor de TikTok cuando reveló un pequeño truco para evitar que la palta que forma parte del guacamole se oxide y pierda su color y frescura original.

El video de la mujer con el tip para conservar intacta esa noble fruta conocida en tierras aztecas como aguacate se convirtió en viral y fue visto por más de 235.000 personas.

El tip de la chef Jacobina para conservar la palta que se volvió furor en TikTok

A la cocina con Jacobina se llama la cuenta de Tiktok en la que la autodenominada “Maestra Jacobina” comparte todos sus secretos de cocina. Allí, la mujer, que es una experimentada chef, muestra en videos de corta duración algunas recetas de cocina, pero también pequeñas artimañas para lograr que cada plato o producto gastronómico se luzca de la mejor manera para seducir tanto el estómago como los ojos de lo comensales.

En este contexto, a fines de mayo pasado, Jacobina subió a su popular cuenta en la que la siguen más de 1.300.000 seguidores, un astuto tip para evitar que el guacamole -pasta tradicional mexicana hecha en base de palta, con tomate, cebolla, limón y otros ingredientes- se oxide.

El truco para evitar que se oxide el guacamole alcanzó más de 235.000 reproducciones TikTok / alacocinaconjacobina

“Yo necesito que el guacamole no se me oxide nada, nada, nada”, dice la propia Jacobina en el comienzo del video, mientras se observa sobre una mesada un bol metálico con el guacamole dentro. Y al lado, un rollo de papel film.

Entonces, la chef, vestida con un delantal blanco impecable y un pin de la bandera de México en la solapa, toma este cilindro con sus manos y, mientras saca un pedazo de ese papel comienza a desplegar su secreto: “Lo que voy a hacer es poner un trozo de film, pero que toque mi producto, que esté hasta el fondo. Que realmente toque mi producto para quitar todo el oxígeno y de esa manera, pues no se me va a oxidar”.

En efecto, a la vez que dice esto, la chef Jacobina va pegando con sus dedos el trozo de film a la masa del guacamole, hasta que ambos productos quedan absolutamente adheridos el uno al otro. “Es bien importante que esté bien pegadito al guacamole. Que esté totalmente pegado al producto. No dejarle nada de aire”, insiste la mujer, para rematar: “Eso ayuda a que no se vaya a oxidar y te dure más tu aguacate”.

Sobre el final, y para alertar a algún usuario inexperto en la cocina o a alguien un tanto despistado, Jacobina aclara con simpatía: “Lógico, hay que consumirlo con prontitud, no me lo vas a dejar 15 días ahí, mis hijos. Seamos prácticos, hay que usarlo”.

El guacamole es uno de los productos más tradicionales de la gastronomía mexicana

De inmediato, la práctica sugerencia de Jacobina recibió la cantidad notable de 12.000 me gusta y muchísimos comentarios en los que agradecían por el tip para conservar la palta. “Lo pondré en práctica, porque sufro cuando el guacamole se me oxida”, escribió uno de sus seguidores; “Muchas gracias, maestra, muy buen consejo”, escribió otra usuaria; “Esto lo hacemos en el restaurante, es muy buena técnica. No se oxida nada”, corroboró un tercer seguidor de la cocinera.

Lo cierto es que la chef y tiktoker Jacobina se convirtió en una especie de estrella de esa red social, donde ya son cientos de miles los seguidores que entran a su cuenta para encontrar recetas y prácticos consejos para brillar en la cocina.