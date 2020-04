Rifas. Juntaron 25 mil pesos en dos días para ayudar a bartenders sin trabajo

Martin Suaya se reunió con sus colegas para pensar estrategias y organizaron sorteos

María Paula Bandera 27 de abril de 2020

El yin y el yan; la desesperación y la solidaridad. El coronavirus también desató una crisis económica, pero al mismo tiempo surgieron iniciativas que intentan moderarla. Así nació "Ayudá a tu bartender", una movida que comenzaron cuatro bartenders para asistir a sus colegas afectados. Martín Suaya, Bar Manager de The Hole, llamó a su amigo Adrián González, gerente General del bar La Calle, para comentarle la situación desesperante de algunos compañeros y la necesidad de hacer algo al respecto. "En muchos casos hay bares que cerraron y no pagaron lo sueldos, otros eran empleados eventuales y perdieron su trabajo y también hay muchos en una especie de limbo porque les dijeron que no les pagaban más, pero si volvían a abrir los llamaban, entonces están en un limbo", cuenta González.

Agustín Giuliani subraya que además de los sueldos, los bartenders perdieron las propinas, que son un factor clave de sus ingresos

Como si fuera el guion de una película, mientras ellos pensaban qué hacer, su colega Eliseo Argüelles ya tenía un plan y llamó a González para comentárselo. Los tres sumaron a Agustín Giuliani, bartender y Brand Ambassador de Chivas Regal Argentina y juntos pusieron manos a la obra. Lo primero que hicieron fue un relevamiento vía formulario de Google del cual participaron 308 trabajadores de la industria. El 66,9% de los bartenders se quedó sin trabajo y entre quienes lo conservaron, el 63% pasó a ganar menos del 50% de lo que percibía antes del COVID-19. ¿Por qué? La gastronomía es uno de los rubros más precarizados a nivel laboral. "Los salarios de por sí son bajos y muchas veces no se cobran 100% en blanco, incluso algunos cobran todo en negro. Y algo clave son las propinas, una parte fundamental del ingreso, que ahora no hay", explica Giuliani.

Con los datos que convalidaban lo que escuchaban día tras día (por chat, llamadas, mensajes directos en sus redes, etc.) se dieron cuenta de que había que actuar lo más rápido posible. Así, desde sus propias cuentas de Instagram lanzaron una convocatoria para vender rifas y, con el dinero recaudado, comprar alimentos, productos de limpieza y artículos de primera necesidad para los más afectados. El funcionamiento es así: los interesados en ayudar mandan un mensaje directo a uno de estos cuatro bartenders, les dicen cuánto dinero quieren poner y ellos les pasan un link de Mercado Pago para que compren una rifa o la cantidad que quieran. Por otra parte, quienes necesitan la asistencia, deben escribir un mail a ayudaatubartender@gmail.com, allí se les pide que completen un formulario que servirá de ayuda a la hora de establecer prioridades y repartir la mercadería. "En solo dos días juntamos 25 mil pesos y recibimos más de 50 mails", cuenta González.

Adrián González recibió el llamado de dos colegas que, cada uno por su parte, le proponían a¡hacer algo para colaborar con la situación desesperante del rubro

Las empresas también hicieron su aporte y donaron botellas de bebidas para sortear. Algunas de ellas son Dellepiane Spirit, Pernod Ricard, Buenos Aires Gin, Grupo Campari, Tres Blasones, Anarko Bitter, Fratelli Branca y Phaedrus. "Incluso hay gente que nos escribe para ofrecernos botellas cerradas que tienen en su casa. Hasta nos escribieron para donar obras de arte, es increíble solidaridad que hay", se asombra Giuliani. Él justamente trabaja en una de las firmas que se involucró en la causa, es Brand Ambassador de Chivas Regal Argentina, algo así como la cara visible de la marca ante los bartenders, los dueños de bares, los consumidores, etc. "Agustín vino con la propuesta, su compromiso, apoyo y proactividad hacia la comunidad de bartenders es genuino y constante, así que decidimos colaborar desde el primer momento", explica Sara Gandulfo, Brand Manager de Chivas Argentina.

El primer sorteo se realizará el 1 de mayo y luego continuarán con un cronograma semanal. "No somos una ONG, somos cuatro locos que pensamos en hacer esto para ayudar", asegura González. El tipo de locos que este nuevo panorama necesita.