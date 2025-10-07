Rituales para aprovechar la energía de la Luna llena de este martes 7 de octubre

Hoy, martes 7 de octubre, hay Luna llena, que es la fase en que el satélite natural se ve en su totalidad. Para los creyentes de lo estérico, este es el punto de máxima energía y plenitud del ciclo lunar. Se considera ideal para hacer rituales de manifestación de deseos, liberación de lo que ya no sirve y la cosecha de los frutos de todo lo que se ha sembrado en la Luna nueva.

La Luna llena de octubre es conocida como la “Luna de Cosecha”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata del plenilunio más cercano al equinoccio, que indica el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur. Su nombre surge porque suele coincidir con la época en que se cosecha la siembra.

La Luna llena de octubre se conoce como la "Luna de Cosecha" (Unsplash/Ganapathy Kumar)

A continuación, tres rituales para canalizar la energía del plenilunio de este martes 7 de octubre.

Ritual de purificación y liberación

Este rito está diseñado para deshacerse de cargas emocionales, miedos y todo aquello que ya no contribuye al crecimiento personal. La Luna llena es el momento perfecto para soltar y hacer espacio para lo nuevo. Los elementos necesarios son una hoja de papel, algo para escribir, un recipiente resistente al fuego (un cuenco de metal, cerámica o vidrio), fósforos o un encendedor. También se puede incluir una vela blanca para la purificación.

El ritual de liberación consiste en escribir en un papel todo aquello que ya no sirve y prenderlo fuego Maksym Mazur - Unsplash

Este es el paso a paso para hacer un ritual de purificación y liberación:

Buscar un lugar tranquilo, preferiblemente al aire libre o cerca de una ventana donde se pueda ver la Luna.

Encender la vela blanca.

Escribir en el papel todo lo que se desea soltar: preocupaciones, resentimientos, tristezas, hábitos negativos o vínculos tóxicos.

Leer la lista en voz alta o en silencio, reconociendo cada punto y la intención de dejarlo ir.

Con cuidado, prender fuego al papel con la llama de la vela (o el fósforo) y colocarlo en el recipiente resistente al fuego. Observar cómo se consume el papel y visualizar que esas cargas se disuelven y se liberan.

Al finalizar, agradecer al universo y a la Luna por el proceso de liberación.

Ritual para atraer la abundancia y la prosperidad

La energía del plenilunio también es propicia para manifestar deseos y atraer la abundancia en todas sus formas: económica, emocional y espiritual. Este ritual sencillo ayuda a sembrar intenciones de prosperidad. Para ello, hace falta un frasco de vidrio limpio y con tapa, un puñado de arroz o lentejas (símbolos de abundancia), siete hojas de laurel secas, una ramita de canela, siete monedas de curso legal, un pequeño papel y algo para escribir.

Representación de cómo se vería el frasco de la abundancia que se hace durante la Luna llena de octubre Gemini

Así se hace un ritual para atraer la abundancia y la prosperidad:

Escribir en el papel, en presente y de forma clara, las intenciones de abundancia que se desean manifestar (ej.: “Soy próspero y atraigo la riqueza a mi vida”).

Doblar el papel y colocarlo en el fondo del frasco.

Añadir el arroz o las lentejas, visualizando cómo la abundancia fluye hacia la persona.

Sumar las siete hojas de laurel y la ramita de canela. Las hojas de laurel son protectoras y atraen el éxito, mientras que la canela se asocia con la fortuna.

Luego introducir las siete monedas, mientras que se agradece por la prosperidad que está por venir.

Tapar el frasco herméticamente y colocarlo bajo la luz de la Luna llena durante toda la noche.

Al día siguiente, guardar el frasco en un lugar discreto del hogar, como un cajón o la oficina, para que siga trabajando en la manifestación de los deseos.

Preparación de agua de Luna llena

El agua es un conductor natural de energía y, cuando se carga bajo la luz de la Luna llena, se convierte en una poderosa herramienta para la purificación, la sanación y la limpieza energética. Se cree que el agua de Luna llena absorbe la vibración de la fase lunar, infundiéndola con la fuerza de la intuición y la claridad. Puede usarse para limpiar, purificar o simplemente beber para sintonizar con la energía del satélite. Solo se requiere un frasco o recipiente de vidrio transparente y limpio, con tapa, y agua (puede ser mineral, filtrada o de manantial). Se puede sumar un cristal (como cuarzo o amatista) o una pizca de sal marina.

El agua de Luna se puede tomar con intención fizkes - Shutterstock

Esto es todo sobre cómo hacer agua de Luna llena: