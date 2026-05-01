Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo usan

En el contexto actual, donde la búsqueda de soluciones domésticas más económicas y sustentables cobró especial relevancia, el uso combinado de laurel y bicarbonato de sodio se posicionó como una tendencia creciente. Esta práctica, que se destaca por su simplicidad, utiliza dos elementos comunes en la cocina argentina para resolver necesidades cotidianas, tales como la desinfección de espacios, la eliminación de aromas persistentes y la limpieza profunda, alejándose así del uso intensivo de productos químicos industriales.

El fundamento técnico de esta mezcla reside en las propiedades específicas de cada componente. Según se detalla en el análisis de materiales, el bicarbonato de sodio actúa como un agente neutralizador de olores y un potente removedor de suciedad incrustada, mientras que el laurel, conocido por sus efectos antibacterianos y antifúngicos, aporta una fragancia natural. Esta sinergia no solo favorece un entorno higiénico, sino que ofrece una alternativa versátil para quienes priorizan el cuidado ambiental.

Para preparar este compuesto, el procedimiento requiere seguir pasos precisos. Inicialmente, es fundamental secar entre cinco y seis hojas de laurel para prevenir la proliferación de moho, proceso seguido por su trituración hasta obtener una consistencia de polvo o fragmentos pequeños. Posteriormente, se incorporan dos cucharaditas de bicarbonato en un recipiente, logrando una mezcla que debe conservarse en un frasco hermético para preservar sus cualidades y mantener el entorno libre de humedad.

Por qué recomiendan combinar laurel y bicarbonato en casa: usos y ventajas (Imagen ilustrativa con IA)

Las aplicaciones prácticas de este método son diversas. Como desodorizante, la recomendación es colocar el contenido en saquitos de tela dentro de sectores críticos como la heladera, las alacenas o los contenedores de basura, sustituyendo el preparado cada dos o tres semanas para asegurar su eficacia. En cuanto a la limpieza de superficies, el producto funciona como un polvo abrasivo suave ideal para mesadas, azulejos y piletas; se aplica directamente, se frota con un paño húmedo y finalmente se enjuaga con agua corriente para retirar los restos de grasa o manchas difíciles.

Se trata de una mezcla natural para limpiar y perfumar tu hogar Istock - iStockphoto

Por otro lado, la aromatización de ambientes puede lograrse mediante el uso de la mezcla en recipientes abiertos ubicados estratégicamente en baños, habitaciones o placares. Asimismo, existe la alternativa de quemar algunas hojas de laurel sobre una base de bicarbonato en recipientes resistentes al calor o posicionar el producto cerca de fuentes de calefacción para intensificar la fragancia. Es importante destacar que el laurel, más allá de sus usos en el hogar, posee una amplia tradición medicinal asociada a beneficios digestivos gracias a su contenido en eugenol, aceites esenciales, flavonoides y taninos, elementos que ayudan a combatir el estrés oxidativo y fortalecer las defensas orgánicas en infusiones.

En conclusión, esta tendencia responde a una demanda de mayor practicidad y economía, utilizando ingredientes naturales que permiten el mantenimiento de la vivienda con un bajo impacto ambiental, reafirmando por qué este método casero se consolidó como una herramienta eficaz en la gestión del hogar contemporáneo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA