Este domingo 7 de septiembre hay Luna llena, la fase en que el satélite natural se ve en su totalidad en el cielo. Para los creyentes de lo esotérico, se trata de un momento ideal para realizar rituales por su poderosa vibración. Este evento permite potenciar intenciones, atraer abundancia y prosperidad, y deshacerse de cargas emocionales que son limitantes. Además, coincide con un eclipse total lunar, por lo tanto, es aún más potente para la transformación y la manifestación.

Este domingo 7 de septiembre hay un eclipse total de Luna Imagen Freepik

La Luna llena de septiembre es conocida como la “Luna de Cosecha”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata del plenilunio más cercano al equinoccio, que indica el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur. Su nombre surge porque suele coincidir con la época en que se cosecha la siembra.

A continuación, algunos rituales para canalizar la energía de la Luna llena de este domingo 7 de septiembre.

Ritual con laurel y canela para la prosperidad económica

Este rito combina el poder del laurel, que se relaciona con la victoria y el éxito, con la canela que promueve la prosperidad y la atracción. Al combinar estos elementos bajo la luz de la luna llena, se busca potenciar la intención de atraer la abundancia en todas sus formas.

El laurel y la canela ayudan a atraer la prosperidad Nattika - Shutterstock

Hace falta siete hojas de laurel secas, una rama de canela, un puñado de monedas (pueden ser de cualquier denominación), un pequeño saquito de tela o una bolsita de papel y algo para escribir.

Este es el procedimiento para realizar un ritual con laurel y canela para la prosperidad económica:

Bajo la luz de la Luna llena, tomar una de las hojas de laurel y escribir una palabra que represente un deseo, como “abundancia”, “éxito” o “prosperidad”. Hacer lo mismo con las otras seis hojas, escribiendo intenciones específicas o más palabras clave que representen un anhelo.

Introducir las siete hojas de laurel y la ramita de canela dentro del saquito de tela o la bolsita de papel.

Agregar el puñado de monedas al saquito, visualizando cómo la energía de la Luna llena carga cada una de ellas con la vibración de la prosperidad.

Sostener el saquito en las manos y recitar una afirmación, como: “La energía de la luna me llena de abundancia. La prosperidad fluye hacia mí de manera fácil y natural. Gracias, universo.”

Colocar el saquito en un lugar de la casa que sea significativo para la economía, como la billetera, el cajón donde se guardan los documentos o junto a un talismán de la buena suerte. El saquito actuará como un imán para atraer la prosperidad. Se debe dejar en ese lugar hasta el próximo plenilunio, momento en el que se recomienda repetir el ritual o crear uno nuevo.

Ritual para la purificación del hogar

La Luna llena es un momento ideal para purificar la energía del hogar

Es un momento ideal para limpiar energéticamente los espacios. Este ritual aprovecha la energía purificadora de esta fase lunar para eliminar las vibraciones estancadas y negativas, y así crear un ambiente de armonía y paz.

Para ello, se necesita un sahumador o un cuenco resistente al calor, carbón vegetal, hierbas secas de salvia, romero o palo santo, un puñado de sal gruesa y un recipiente con agua.

El paso a paso para hacer un ritual para la purificación del hogar:

Encender el carbón en el sahumador. Una vez que esté encendido, agregar las hierbas secas.

Recorrer cada habitación de la casa con el sahumador, comenzando desde la parte más lejana de la entrada y avanzando en el sentido de las agujas del reloj.

Visualizar cómo el humo purifica cada rincón, disipando las energías negativas. Se puede recitar en voz baja una afirmación como: “Esta casa se libera de toda energía que no le pertenece. Aquí solo entra luz, paz y armonía.”

Al finalizar el recorrido, dejar el sahumador en la entrada hasta que se apague por completo.

Disponer de un poco de sal gruesa en las esquinas de cada habitación, para que absorba cualquier residuo energético. Dejarla por 24 horas y luego barrerla y tirarla por el inodoro o fuera de la casa.

Ritual para liberar cargas emocionales y perdonar

Este ritual de liberación permite dejar atrás todo aquello que sea una carga Maksym Mazur - Unsplash

La energía del plenilunio ayuda a soltar lo que ya no necesitamos. Este rito facilita el proceso de perdón y liberación de emociones pesadas, lo que permite cerrar ciclos y avanzar con ligereza.

Los elementos que requiere son una vela blanca, una hoja de papel, algo para escribir y un recipiente resistente al fuego.

Así se hace un ritual para liberar cargas emocionales y perdonar: