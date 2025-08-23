Rituales para canalizar la energía de la Luna nueva de este sábado 23 de agosto

Este sábado 23 de agosto hay Luna nueva, la fase en que el satélite natural casi no se puede ver en el cielo. Es considerado un momento de gran poder esotérico porque es una oportunidad para sembrar nuevas intenciones y dar inicio a proyectos y metas. En ese sentido, muchas personas aprovechan el novilunio para hacer rituales y canalizar su energía.

La energía de la Luna nueva es ideal para la introspección, la planificación y la manifestación. Es un período para limpiar lo viejo, liberar lo que ya no sirve y plantar las semillas de lo que se desea cultivar en el próximo ciclo lunar. Se trata de un momento de reinicio, de renovación y de apertura a nuevas posibilidades.

La Luna nueva es ideal para la introspección, la planificación y la manifestación Freepik

A continuación, tres rituales para realizar durante la Luna nueva de este sábado 23 de agosto.

Ritual de intenciones y manifestación

Este rito busca aprovechar la energía de renovación para manifestar metas y deseos. La Luna nueva es considerada un momento de siembra, por lo que es ideal para plasmar en papel aquello que se quiere que florezca. Sirve para clarificar objetivos, enfocarse en lo que se desea atraer a la vida y dar el primer paso simbólico hacia su realización.

Para ello, hace falta una vela blanca (simboliza la pureza y el nuevo comienzo), una hoja de papel, algo para escribir y un recipiente resistente al fuego, como un plato de cerámica o metal.

El ritual de manifestación consiste en escribir en un papel todas las intenciones que se quiere que se hagan realidad Maksym Mazur - Unsplash

Este es el procedimiento para hacer un ritual de intenciones y manifestación:

En un lugar tranquilo, encender la vela blanca. El fuego representa la transformación y la elevación de las intenciones al universo.

Tomar la hoja de papel y escribir de forma clara y concisa los deseos y metas, redactándolos en tiempo presente y de forma afirmativa, como si ya se hubieran cumplido. Por ejemplo, en lugar de “Quiero conseguir un nuevo trabajo”, se debe escribir “Estoy en un nuevo trabajo que me apasiona y me brinda prosperidad”.

Una vez finalizada la lista, doblar el papel y sostenerlo entre las manos, mientras que se visualiza cada una de las intenciones.

Acercar el papel a la llama de la vela con sumo cuidado y quemarlo en el recipiente. Mientras arde, imaginar cómo los deseos se elevan al cosmos, listos para manifestarse.

Baño de limpieza energética

Es posible renovar las energías del cuerpo y mente con un baño de limpieza y purificación Sutterstock - Shutterstock

Este ritual está enfocado en la purificación y la liberación de energías estancadas o negativas en el cuerpo y el aura que impiden el crecimiento. El novilunio es perfecto para soltar cargas y hacer espacio para lo nuevo de cara a un nuevo ciclo lunar.

Se necesita sal gruesa o sal marina, hierbas aromáticas (romero, lavanda, ruda, etc.), un puñado de hojas de laurel y una vela celeste o plateada (simboliza la limpieza y la intuición).

Así se realiza un baño de limpieza energética:

Preparar el espacio al encender la vela y sumergir las hierbas y la sal en el agua de la bañera. Si no se tiene bañera, puede usar un recipiente con agua y verterlo encima al final de la ducha.

Al sumergirse en el agua, visualizar cómo la sal y las hierbas limpian el cuerpo y la mente. Sentir cómo todas las preocupaciones, el estrés y las energías negativas se disuelven y son arrastradas por el agua.

Mientras se relaja en el baño, se puede repetir mentalmente o en voz alta: “Me libero de lo que ya no me sirve. Me abro a la renovación y a la paz interior”.

Al terminar, secar el cuerpo. El agua utilizada puede ser desechada en la tierra (en un jardín o maceta), simbolizando el retorno de las energías purificadas al ciclo natural.

Sahumado para el hogar y los espacios personales

Este momento puede ser un buen momento para la limpieza y purificación del hogar. Esto ayuda a despejar vibraciones estancadas o negativas y crear un ambiente propicio para la calma, la armonía y la manifestación. Un espacio limpio energéticamente es fundamental para que las nuevas intenciones puedan prosperar.

Los elementos necesarios para realizar el ritual son un sahumerio o atado de hierbas (palo santo, salvia blanca o copal), un recipiente resistente al calor y una vela.

El ritual para eliminar la energía negativa del hogar (Foto: Pixabay)

Este es el paso a paso para hacer un sahumado para el hogar y los espacios personales: