¿Por qué hay que tirar vinagre en el inodoro? El método casero que deja el baño reluciente

El sarro en el inodoro es uno de los problemas más comunes en la limpieza del hogar. Las manchas amarillentas que se forman por la acumulación de calcio y magnesio suelen ser difíciles de quitar, pero existen métodos caseros que prometen eliminarlas sin recurrir a productos químicos agresivos.

Una de las fórmulas más utilizadas consiste en mezclar vinagre blanco y limón. La efectividad de esta preparación se debe a la acción del ácido acético presente en el vinagre y el ácido cítrico del limón, que ayudan a disolver los depósitos minerales adheridos al inodoro.

Para aplicar este método, se recomienda verter tres tazas de vinagre blanco en el inodoro hasta cubrir la línea de sarro visible.

a efectividad de esta preparación se debe a la acción del ácido acético presente en el vinagre y el ácido cítrico del limón, que ayudan a disolver los depósitos minerales adheridos al inodoro (Foto: FreeP¡CK)

Luego, se añade el jugo de cuatro limones y se deja actuar durante al menos treinta minutos. En los casos más difíciles, la mezcla puede permanecer durante toda la noche.

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, se deben frotar las zonas afectadas con un cepillo de dientes viejo o uno de cerdas suaves. Después, se enjuaga con agua limpia y se seca con un paño para evitar nuevas acumulaciones.

Otras alternativas para remover el sarro

Además de la mezcla de vinagre y limón, existen otros métodos caseros para combatir el sarro. Uno de ellos combina agua oxigenada y bicarbonato de sodio.

La preparación se realiza con 125 mililitros de agua oxigenada y cuatro cucharaditas de bicarbonato, formando una pasta que debe aplicarse sobre las manchas y dejarse actuar durante unos veinte minutos.

Además de la mezcla de vinagre y limón, existen otros métodos caseros para combatir el sarro. Uno de ellos combina agua oxigenada y bicarbonato de sodio (Fuente: Istock/vladans)

En este caso, se vierte una lata sobre las zonas afectadas y se deja reposar durante una hora antes de cepillar la superficie.

Para las acumulaciones más resistentes, el amoníaco aparece como una alternativa más fuerte. Sin embargo, su utilización requiere medidas de protección, como guantes y tapabocas, debido a su composición química.

También se puede recurrir a la piedra pómez, un material abrasivo que, al humedecerse con agua caliente y frotarse sobre el sarro, ayuda a recuperar el color blanco del inodoro.

Por Jos Guerrero