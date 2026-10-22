Robynne Chutkan, especialista en aparato digestivo: “Hay datos realmente convincentes de que comer incluso una cucharada de chucrut al día puede aportar múltiples especies”

La gastroenteróloga Robynne Chutkan destacó el potencial de los alimentos fermentados para la salud intestinal. Entre sus ejemplos mencionó el chucrut, una preparación de repollo que puede aportar distintas especies microbianas y metabolitos de interés.

Qué dijo Robynne Chutkan sobre el chucrut y la salud intestinal

La especialista desarrolló estas ideas en el episodio 181 del pódcast de Mel Robbins, donde habló sobre la relación entre la alimentación, los microorganismos intestinales y los hábitos cotidianos que pueden contribuir al cuidado del sistema digestivo. “Hay datos realmente convincentes de que comer incluso una cucharada de chucrut al día puede aportar múltiples especies”, afirmó durante la conversación.

El chucrut se obtiene mediante la fermentación del repollo. Durante ese proceso, los microorganismos transforman componentes del alimento y generan distintas sustancias.

Sin embargo, no todos los productos fermentados contienen microorganismos vivos al momento de consumirse: algunos tratamientos, como la pasteurización, pueden inactivarlos.

En este contexto, conviene distinguir entre alimentos fermentados y probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, ofrecen un beneficio para la salud.

Por eso, que un alimento sea fermentado no significa automáticamente que pueda clasificarse como probiótico ni que tenga efectos clínicos comprobados.

Los tres hábitos que recomienda Chutkan para cuidar el intestino

Además de hablar sobre los fermentados, Chutkan destacó la importancia de mantener hábitos que favorezcan la salud digestiva. Entre ellos se encuentran:

Consumir fibra vegetal: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas aportan distintos tipos de fibra. Algunas son utilizadas por los microorganismos intestinales.

frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas aportan distintos tipos de fibra. Algunas son utilizadas por los microorganismos intestinales. Mantener una hidratación adecuada: el agua contribuye al funcionamiento normal del organismo y puede ayudar a prevenir el estreñimiento, especialmente cuando se aumenta el consumo de fibra.

el agua contribuye al funcionamiento normal del organismo y puede ayudar a prevenir el estreñimiento, especialmente cuando se aumenta el consumo de fibra. Realizar actividad física con regularidad: el movimiento forma parte de los hábitos asociados con el bienestar general y puede favorecer el tránsito intestinal.

Chutkan destacó el aporte de los alimentos fermentados a la microbiota intestinal Ines Clusellas

La respuesta a estos cambios depende de cada persona. Por ejemplo, aumentar la fibra demasiado rápido puede provocar gases o distensión abdominal. Por eso, suele ser conveniente hacer modificaciones graduales y observar la tolerancia individual.

Qué dijo Chutkan sobre los suplementos probióticos

Los suplementos probióticos no son todos iguales. Sus posibles efectos dependen de los microorganismos que contienen, la cepa, la dosis y el problema de salud para el que se utilizan.

Por ese motivo, la especialista sostuvo que no todas las personas necesitan tomar suplementos probióticos. Antes de incorporarlos para tratar síntomas digestivos, es conveniente consultar con un profesional de la salud, sobre todo si las molestias son persistentes o existen enfermedades de base.

Qué tener en cuenta antes de incorporar alimentos fermentados

La composición de los alimentos fermentados depende de cómo se elaboran, conservan y procesan. Si el objetivo es consumir productos que contengan microorganismos vivos, es importante comprobar las indicaciones del envase y tener en cuenta que la fermentación no garantiza por sí sola un efecto probiótico demostrado, según el consenso científico de la International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP).

El chucrut aporta vitamina C, vitamina K, fibras y antioxidantes naturales propios del repollo FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

También conviene introducir cambios en la alimentación de forma gradual, en particular cuando existen molestias digestivas. La tolerancia a determinados alimentos varía de una persona a otra.

Ante síntomas persistentes, como dolor abdominal, estreñimiento o distensión, es recomendable consultar con un profesional de la salud para identificar sus posibles causas y determinar qué cambios alimentarios resultan apropiados.