Antes de morir, publicó un aviso con la lista de invitados a su funeral: “El resto que siga lejos”

Antes de fallecer, algunas personas dejan por escrito sus deseos para el día de su funeral. Es el caso de una mujer de Lugo, España, que redactó una lista de 16 personas aprobadas para estar en el velatorio, la misa y el entierro.

En Twitter se viralizó la imagen de un aviso fúnebre donde una persona identificada como “La señora Mª Paz Fuentes Fernández” enumeró con nombre y apellido los invitados a su despedida. Pero eso no es todo: también dejó un mensaje fulminante para quienes quedaron afuera de la selección.

“Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que: ya que hace mucho que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación”, empieza el anuncio que fue publicado en un diario local el 3 de junio del 2021.

Fuentes Fernández explicitó así quiénes estaban habilitados a darle el último adiós: “Fina García Vázquez, Juan Pedro Tejero García, Antón Montenegro, Segundo Viñas, Carmelita, Julián Francés, Rosa, Ana Tere Fernández, Ascensión Rodríguez, Susana, Silvia, Noelia, Pilar Lema, Ricardo, Juan”.

El periodista José Pardina publicó el aviso fúnebre del diario local que enseguida se hizo viral en Twitter

Para finalizar y enfatizar su mensaje, aclaró: “Al resto de gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron”.

Los usuarios de las redes sociales aprovecharon para generar un debate. “Sola no estaba, nombra a personas que han estado a su lado y que no eran familia sino amigos verdaderos”, “Porque morirte amargada tiene que ser de las formas más tristes de morirse, la verdad”, “Esquelas como estas marcan la importancia y la belleza del perdonar”, “La familia que no lo ha visitado en su vida. Eso sí debe de doler aún en sus últimos días”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron a la controversia.

LA NACION