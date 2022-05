Rosario: Empezarán a construir una torre de edificios y un hotel que apuesta a cambiar la fisonomía del centro de la ciudad

“Es un proyecto innovador”, según definió Lisandro Cristiá, CEO de la empresa desarrolladora Argenway, “que va a cambiar de forma positiva la fisonomía del centro de la ciudad”. El desarrollo incluirá también un paseo peatonal a cielo abierto, con espacios comerciales y gastronómicos, y tres niveles de parking subterráneo.

El miércoles de la semana pasada se presentó el emprendimiento en sociedad, ante autoridades provinciales y municipales e inversores, luego de que en diciembre el Concejo Municipal de Rosario, después de dos años de un pormenorizado estudio, aprobó el proyecto.

Cristiá consideró que lo más innovador de este complejo es que le cambiará la cara al centro de Rosario, porque se construirá en un predio en forma de L, en el que no sólo estará enclavado el hotel de la cadena Hampton by Hilton, sino que también se construirá una torre de departamentos premium, con un concepto moderno, del siglo XXI.

“Este tipo de complejos no existían en Rosario. En el corazón de la ciudad se construirá un edificio sin medianeras, que será una torre elíptica con una estética del siglo XXI”, señaló el directivo en diálogo con LA NACION.

“Como desarrolladores tuvimos un recorrido desafiante, con la pandemia de por medio y un proyecto arquitectónico que requirió un gran trabajo junto a las autoridades municipales”, detalló Cristiá, y agregó: “El evento de lanzamiento es la celebración de este logro junto a todos los protagonistas del emprendimiento: nuestro equipo, asesores, inversores, partners, autoridades y funcionarios de Hilton”.

Para llegar a este punto inicial, que es el inicio de los trabajos de demolición de una antigua cochera –allí se edificará el hotel de la cadena Hilton-, el proyecto pasó por un extenso proceso de estudio en el Concejo Municipal de Rosario, donde en diciembre se terminó por aprobar. “Fue un desafío y nosotros quisimos atravesarlo, porque la propuesta era fuera de lo tradicional. Un concepto nuevo. Y ahora llegamos a este capítulo clave, que es el inicio de la demolición y en diciembre el comienzo de la obra”, explicó Cristiá.

Está previsto que el hotel esté terminado dentro de tres años y 12 meses después la torre de departamentos, junto a todo el complejo, que incluye un paseo peatonal público y a cielo abierto, que atraviesa el corazón de la manzana, donde se instalarán espacios comerciales y gastronómicos.

En la presentación del proyecto, que se realizó en el terreno donde se levantará el hotel -hasta el lunes pasado había un tinglado donde funcionaba un antiguo parking- se mostraron imágenes de cómo será la torre de departamentos. Los mismos serán de uno, dos y tres dormitorios y tendrán amenities de “categoría”, como gimnasio y una terraza con una pileta en la que se verá de forma panorámica parte de la ciudad hasta el río Paraná.

“Esto estará a sólo tres cuadras de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el corazón del centro de la ciudad”, destacó Cristiá, quien agregó que los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollaron en los últimos años en la ciudad apuntaron a instalarse en la ribera del Paraná y el centro había quedado fuera del radar de las inversiones importantes y construcciones nuevas y modernas.

En el evento estuvieron los directivos de la cadena hotelera, como Facundo Lozada, representante del Hilton en el Cono Sur, y funcionarios del gobierno de Santa Fe, entre ellos el ministro de la Producción Daniel Costamagna y el titular del área de Turismo Alejandro Grandinetti, como así también la responsable de la secretaría de Turismo de Rosario Alejandra Mattheus.

Daniel Costamagna (Ministro de Producción de Santa Fe), Lisandro Cristiá (CEO-fundador de Argenway), Facundo Lozada (Gerente de desarrollo de Hilton para Argentina y Uruguay) Y Alejandro Grandinetti (Secretario de Turismo de Santa Fe)

Lozada afirmó que la cadena Hilton prevé duplicar su presencia en el país, donde están en proceso de diseño otros nueve hoteles aparte del que se levantará en Rosario.

Matías Galíndez y Natalia Feldman, asesores de sustentabilidad del proyecto, explicaron algunos detalles sobre los cuidados en el medio ambiente que priorizará el emprendimiento, y también sobre el impacto social. “La idea es que un tercio de la mano de obra que se emplee en el hotel provenga de barrios vulnerables. El objetivo es generar trabajo para estos sectores a los que les cuesta insertarse”, consideró Galíndez. Cristiá agregó que durante los próximos tres años se capacitará en distintos oficios a jóvenes.

El emprendimiento requirió de una inversión de unos 25 millones de dólares. La mayoría de los inversores privados son de tres zonas puntuales, como Rosario –el 38 por ciento- y el resto de CABA y la provincia de Buenos Aires.

“Empezamos esta nueva etapa, después de un extenso recorrido, que va a concluir dentro de tres años con este complejo de usos mixtos, único en la ciudad, que le aportará un aire fresco al centro de Rosario”, señaló el CEO de Argenway, que propuso a los invitados imaginar el futuro cercano: “Piensen que alguien que trabaja en la Bolsa de Comercio puede caminar tres cuadras y volver a su departamento, donde podrá disfrutar de una pileta con una vista soñada”.

La preventa de las exclusivas 44 residencias inicia en forma limitada con departamentos de un dormitorio en pisos inferiores entre u$s 100.000 y u$s 130.000, unidades de dos dormitorios de 87 m2 en pisos intermedios desde u$s 200.000, tres dormitorios de 111 m2 en pisos altos a partir de u$s 280.000, y pisos exclusivos de 180 m2 en pisos altos a partir de u$s 500.000.

Como el núcleo vertical de ascensores se ubica en sentido oeste, todas las unidades tienen orientación norte, este o sur. Las reservas se concretan con sólo el 5% y los planes de financiamiento en hasta 48 meses.

