¿Sabés qué tan bien besás? Estos son los mejores besadores, según el zodiaco

De acuerdo con la astrología, la fecha de nacimiento de una persona influye en ciertos rasgos de su personalidad y en sus relaciones interpersonales. De hecho, con el paso del tiempo, a cada signo se le han atribuido colores, olores, elementos y otras particularidades que le son afines.

El tema del amor no es la excepción, cada signo expresa su afecto de maneras diferentes, incluso, algunos son mejores besando que otros. Aquí le damos el ‘top tres’ de los signos que mejor besan, según el portal ‘Horóscopo Negro’.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Los nacidos bajo este signo son muy entregados en el amor, por eso sus besos se caracterizan por ser envolventes e inolvidables, de aquellos que erizan la piel de solo recordarlos.

“Sus besos tienen sabor a aventura, a riesgo, son la invitación a romper las reglas y poder disfrutar de lo que se siente ir al infierno. Es un signo que pone por delante la intuición, no te presiona, te va leyendo”, destaca la web mencionada.

Sagitario, virgo y escorpio son los signos que mejor besan Foto:iStock

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Los virginianos suelen ser personas que seleccionan muy bien con quiénes se relacionan, de allí que sean buenos besadores, pues son exigentes al momento de tener una conexión fuerte con alguien.

Según ‘Horóscopo Negro’, su forma de besar le hace honor a su fama de perfeccionistas: “Virgo es quien te eleva a la dulzura, quien te hace sentir un revoloteo en el estómago y luego te calma con su precisión”.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Las personas que pertenecen a este signo son muy apasionadas, famosas por su lado oscuro y sexual. De hecho, son los más ardientes y sensuales al momento de besar, pues sabe combinar en un solo beso su lado tierno y salvaje.

“Es el tipo de besador que te invita al más allá, el que te hace acariciar el cielo pero te transmite el calor del infierno”, explica el portal mencionado.