Sacó un McLaren del concesionario y se le incendió en la estación de servicio

Un moderno y costoso McLaren 765LT quedó prácticamente reducido a cenizas en la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos, mientras intentaba recargar combustible en una estación de servicio. Lo que es peor aún, según indican medios locales, el lujoso deportivo quedó destruido sin siquiera recorrer más de 200 kilómetros, ya que su dueño recién lo había sacado del concesionario tras pagar 560 mil dólares.

El McLaren 765LT quedó prácticamente reducido a cenizas en la ciudad de Pensilvania, mientras intentaba repostar combustible en una gasolinera Facebook: Upper Gwynedd Township Fire Department

Según informó el Departamento de Bomberos de Upper Gwynedd Township, el siniestro ocurrió el pasado fin de semana y el costoso auto ardió rápidamente. De hecho, el personal de emergencia tardó alrededor de dos horas en apagar el fuego.

El McLaren, indica el reporte del sitio Jalopnik, se basa en un chasis de fibra de carbono, por lo que no es de extrañar que los restos fueran completamente irreconocibles. El deportivo lleva un motor V8 biturbo de 4.0 litros que alcanza 755 caballos de fuerza, que le permiten pasar de 0 a 100 km en menos de 3 segundos.

Así luce el McLaren 765LT McLaren

Según se indicó, el desafortunado dueño había adquirido el deportivo con varios extras que lo hacían un modelo más que exclusivo y de ahí su alto valor. Basta recordar que este “ejemplar” tiene un precio que comienza en los 360 mil dólares y solo se han construido 765 unidades.

Esta no es la primera vez que un McLaren se incendia. De hecho, hace un tiempo la compañía llamó a revisión unos 2800 deportivos de la marca tras detectar un desperfecto en una almohadilla de espuma debajo del depósito de combustible que se podía mojar y corroer el estanque. No obstante, el 765LT no está en esa lista.

Esta no fue la primera vez que un McLaren se incendió Facebook: Upper Gwynedd Township Fire Department

Por el momento, las autoridades aún investigan las causas del incendio para establecer eventuales responsabilidades en el siniestro que no dejó personas lesionadas.

El Mercurio (Chile)