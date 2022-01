Salió con un hombre que conoció en una app y mostró el insólito chat que tuvieron después

A través de las redes sociales, muchos usuarios suelen compartir insólitas situaciones que viven cuando asisten a una primera cita. En muchas ocasiones, algunos encuentros no salen como lo habían esperado. Así le pasó a una mujer que asistió a un restaurante de Estados Unidos con la compañía de un joven, con quien mantuvo una insólita conversación días después de conocerse.

Una joven estadounidense publicó un video en su perfil de TikTok con la leyenda: “Por qué las citas son miserables”. En ese marco, la influencer, que aparece con el nombre de @__nikkl en la plataforma, compartió una por una las capturas de pantalla de la charla que tuvo con un hombre llamado Josh tras haber tenido una primera cita.

Una mujer mostró la insólita conversación que tuvo con un hombre luego de su primera cita

En el comienzo de la filmación, Nik contó los detalles del encuentro y afirmó que al principio todo se llevaba a cabo con normalidad. “Nos llevamos bien y pasamos un total de seis horas juntos”, resaltó.

Luego explicó que habían planeado juntarse nuevamente para una segunda cita una vez de que el joven regresara de un viaje que tuvo que hacer a Nueva Orleans por trabajo. Sin embargo, la mujer se mostró indignada ya que Josh dejó de responderle inesperadamente sus mensajes y nunca le dio explicaciones. “Le envié un mensaje de texto el viernes para hacerle acordar de nuestra cita del domingo, pero él nunca respondió”, contó.

A raíz de eso, Nik pensó que nunca iba a volver a saber de él, pero días después de la situación el hombre le respondió con sus disculpas. “Sentí que no lo hizo de manera genuina y yo nunca olvidé lo que hizo. Yo estaba como: ‘Mirá, ¿qué esperás de mí? O simplemente vamos a olvidar que desapareciste y no pudiste al menos ser honesto de que no pudiste verme el domingo pasado’”, expresó en la filmación.

La conversación que mantuvo la joven con el hombre que conoció en una aplicación Captura

A través de un ida y vuelta mediante mensajes de texto, en uno de los tantos que compartió la mujer puede verse cómo Josh se excusa ante las acusaciones y le hace saber que él no se sintió tan cómodo en su primera cita. “Elegiste el restaurante, pediste lo que te gustaba y nunca te ofreciste a pagarlo. Sé que probablemente sea ridículo para vos, pero uno de los rasgos que busco en una mujer es que sientan de manera innata la necesidad de pagar por lo que pidieron -o al menos ofrecieron- sin asumir que lo cubriré”, se alcanza a leer en las capturas.

En otra parte de la conversación, el hombre le dejó en claro el por qué de su actitud. “No pretendas que no me viste pagar tu bebida. Eran literalmente 10 dólares y no significa nada para mí, pero descartaste cualquier respeto por vos misma después de hacer lo mismo en la cena, solo porque tengo dinero. A mi no me gusta usarlo para cubrir las bebidas de otras chicas”, le escribió.

La respuesta que le dio el joven tras el reclamo de Nik

Ante sus dichos, Nik le explicó que en realidad se fue para usar el baño antes de que llegara el ticket y no se dio cuenta de que lo llevarían en ese momento.

Hacia el final de la extensa conversación, la mujer le pidió que no vuelvan a hablar y se refirió de lleno a la reacción que tuvo el hombre. “Es excepcionalmente realmente irrespetuoso lo que hiciste y sentí que realmente no te importaba a pesar de lo que sentía por vos”, le respondió.

De esa manera, la joven le remarcó a Josh que no tiene más interés en volver a verlo, finalizando así la conversación y dando a entender que la próxima vez que conozca a alguien mediante una aplicación de celular, lo pensará dos veces.