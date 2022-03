Salió con una chica por primera vez pero tuvo una actitud que la desilusionó de inmediato

Para una primera cita hay tantas expectativas como inseguridades. Hay que romper el hielo, conocerse y sobrevivir a las típicas preguntas del estilo: “¿cuál es tu serie favorita?” o “¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?”. Los primeros minutos son de tensión y, si los protagonistas nunca se vieron en persona, de análisis y mucho nerviosismo. Pero si se sobrevive a ese primer impacto, se toma confianza y la situación tiene otro color, la conversación empieza a fluir y -por qué no- una historia surge. Pero lo que le ocurrió a esta usuaria de TikTok lejos está de tener una linda resolución. Un fiasco, una mala estrategia y un viral que se convirtió en lo más comentado del momento.

Para romper el hielo existen muchas estrategias. Están los que cuentan chistes, los que tienen impresionantes anécdotas, los que preguntan mucho y otros que arman una conversación con casi cualquier cosa. Pero así como existen estos estrategas, hay algunos con tácticas que, al final, perjudican más de lo que ayudan. Para una cita, la atención tiene que estar puesta en la otra persona y en la charla y lo que hizo el protagonista de esta historia, en un intento por impresionar, lo dejó expuesto en un video viral.

Kelcey Bligh se vistió, maquilló y se fue a un bar para encontrarse con su cita. Llegaron, se saludaron y pidieron algo de tomar. Cuando la carta con la comida estaba sobre la mesa, a él le sonó el celular: una llamada de trabajo. Si es algo urgente, se entiende que se tenga que responder pero parece ser que la situación se extendió demasiado. “Tuve tiempo de ir al baño, saludar a unos amigos que me encontré ahí y volver a la mesa mientras que él seguía al teléfono”, comentó la joven acorde a lo consignado por el sitio Ladbible.

Su primera cita fue un fracaso y la experiencia se volvió viral

En su video de TikTok relató cómo, en realidad, el joven no atendió una simple llamada sino que lo hizo en dos oportunidades y en ambas estuvo al teléfono durante largos minutos. A partir de ahí, surgieron varias teorías al respecto y la sentencia de sus seguidores fue prácticamente unánime.

Apenas unos pocos se aventuraron a decir que fue algo espontáneo y que el hombre tuvo que atender por motivos de fuerza mayor. La inmensa mayoría de sus seguidores presumió y aseguró que él trató de impresionarla a ella con sus “importantes llamadas de trabajo” pero que no tuvo buenos resultados.

Kelcey también contó que él no le pidió perdón ni atinó a dar algún tipo de explicación. A su vez, y pese a haberlo grabado y subido a las redes, decidió completar la salida y quedarse hasta el final. No obstante, no le contó a sus seguidores si había resultado en una salida divertida o si el incidente de las llamadas había arruinado el encuentro. Tampoco confirmó si habrá una segunda oportunidad pero lo que sí logró es generar intriga, debate y opiniones cruzadas en los comentarios del video de TikTok.