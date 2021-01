Salvator Mundi: encuentran un cuadro robado pintado en el taller de Leonardo da Vinci

Un cuadro realizado en el taller de Leonardo da Vinci, que había sido robado de una iglesia de la ciudad italiana de Nápoles, fue encontrado en el departamento de un comerciante de 36 años oriundo de esa ciudad, quien alegó haberlo comprado en un mercado de pulgas.

Así lo informó la Fiscalía de Nápoles, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP, sobre la aparición de la pintura “Salvator Mundi” (salvador del mundo), cuya desaparición de la iglesia pasó desapercibida debido a la pandemia que mantuvo cerrados los lugares públicos durante meses.

La obra en cuestión presenta un motivo pictórico recurrente del el Renacimiento pero también de la época bizantina: Cristo tal como se lo caracteriza en el Evangelio de San Juan 4:14, en el pasaje que dice: “Y hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su hijo como el Salvador del mundo”.

Si bien no se había registrado ninguna denuncia de robo, el cuadro fue tomado del museo de la basílica de Santo Domingo Mayor, que forma parte de un famoso complejo monástico del centro histórico de Nápoles. ”Nos pusimos en contacto con el responsable del recinto, que no estaba al tanto de la desaparición porque la habitación donde se conserva el cuadro no se había abierto en tres meses”, explicó a la prensa local el fiscal de Nápoles Giovanni Melillo.

La obra fue encontrada el sábado pasado en la parte superior de un armario, en la casa de un comerciante de 36 años, durante el allanamiento por una investigación de la que no se brindaron más detalles. ”Es una gran satisfacción haber restituido un bien de tanta importancia para la ciudad de Nápoles”, se limitó a decir el policía Alfredo Fabbrocini, quien dirigió el allanamiento.

El nombre “Salvator Mundi” cobró notoria popularidad en el año 2017, cuando una pintura homónima atribuida a Leonardo da Vinci fue vendida en una subasta por 450 millones de dólares, adquirida por autoridades de los Emiratos.

La obra encontrada en Nápoles es un óleo sobre madera, atribuido a un artista de la escuela del gran maestro vinciano, cuando vivió nuevamente en Milán, al final de su vida, en el siglo XVI.