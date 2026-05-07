El electrodoméstico de 18 funciones que sustituye la simplicidad de la freidora de aire

La gastronomía sumó un nuevo elemento indispensable para el día a día. La última irrupción fue la freidora de aire, un artefacto que puede cocinar una milanesa o un trozo de carne en apenas 20 minutos con un método innovador. Sin embargo, la tecnología, que avanza a pasos agigantados, irrumpió en la cocina y le brindó a las personas una nueva manera de manipular los alimentos.

Se trata de los hornos smart que se manejan por control remoto y se diferencian de los tradicionales por muchos beneficios: se pueden monitorear en tiempo real, siguen paso a paso una receta, lo cual automatiza el proceso, optimiza tiempo y, sobre todo, tiene eficiencia energética, generando un consumo responsable.

Beneficios del horno smart

Dichos aparatos cumplen la triple función: la cocción del horno tradicional, la simpleza de la freidora de aire y lo nutritivo de una vaporera. Todas estas combinaciones hacen que el horno smart sea, sin duda, la aparición más notable en el mundo gastronómico.

De esta forma, este horno -similar en tamaño al eléctrico- puede freír alimentos sin necesidad de usar aceite, hornea pizzas, cocina carnes en diferentes puntos, deshidrata frutas y cocina vegetales al vapor.

En lo que significa toda una revolución en la cocina, los hornos tecnológicos tienen pantallas táctiles y programas preconfigurados para darle al usuario una experiencia única, con distintas maneras de cocinar los ingredientes que luego se servirán en la mesa.

La irrupción del horno inteligente trae soluciones innovadoras en la cocina

Uno de los puntos en el que se asemeja a la freidora de aire es en el consumo acotado de aceite. Esto hace que las personas se sientan atraídas por este artefacto que puede incluir hasta 18 funciones para hacer de la experiencia de cocinar un lujo sin igual.

Este tipo de hornos no son muy comunes aun en la Argentina, por lo que su precio ronda en una base de 500.000 pesos. Con el paso del tiempo, se verán más seguido en las tiendas comerciales al ser un producto de alta gama.