Se encendió el emblemático árbol de Carolina Herrera

Marcado por el encanto y la elegancia, el árbol navideño de Carolina Herrera se convirtió en una tradición y en una de las citas más esperadas de la agenda porteña para esta época del año. Por tercer año consecutivo, la marca volvió a iluminar la ciudad en un punto clave como es el Campo Argentino de Polo.

Diseñado para deslumbrar, el espacio está abierto al público desde el 14 de noviembre e invita a encontrarse para disfrutar de un entorno festivo lleno de experiencias con el sello de Carolina Herrera. Carolina “Pampita” Ardohain, Gonzalo Heredia, Calu Rivero, Celeste Cid, Gabi Sari, Fran Rizzaro y Junior Pisanu, fueron algunas de las celebridades que se acercaron para conocer el espacio y participar de una producción especial.

Carolina “Pampita” Ardohain no quiso perderse el momento del encendido del árbol. Maxi Guterman

Pero, además, el árbol navideño ofrece durante toda la temporada de fiestas una serie de experiencias abiertas al público como shows de jazz en vivo, que están programados en fechas especiales para acompañar los mejores partidos del Campo Argentino de Polo. Se suma un sweet bar interactivo, quienes lo visiten podrán participar tomándose una foto junto al árbol, compartiéndola en redes con el hashtag oficial de la marca y completando un breve registro para acceder a premios dulces en una ruleta especialmente diseñada.

El árbol navideño de Carolina Herrera ofrece una serie de experiencias abiertas al público programadas en fechas especiales para acompañar los mejores partidos del Campo Argentino de Polo Maxi Guterman

Fragancias navideñas

Carolina Herrera se une al espíritu festivo y celebra esta época con su icónica colección de fragancias, que combinan elegancia, audacia y sofisticación, ideales para un obsequio inolvidable. Una de ellas es Good Girl EDP, un perfume de la familia floral oriental, inspirado en la mujer moderna que deja una huella a cada paso. Se destaca por sus notas de salida a base de almendra, con corazón de jazmín sambac y nardo y una base cálida de haba tonka y cacao.

Celeste Cid y Gabriela Sari posaron junto al árbol y las icónicas fragancias de Carolina Herrera. Maxi Guterman

Por su parte, Bad Boy EDP rinde homenaje al eterno rebelde que desafía las normas. Con un frasco en forma de rayo, esta fragancia aromática amaderada refleja la esencia de los hombres valientes y auténticos que están dispuestos a ir más allá de los límites.

En tanto que para las jóvenes que disfrutan las salidas nocturnas la marca ofrece 212 VIP ROSÉ, un perfume seductor, glamoroso y con la frescura que le otorgan sus notas de champagne rosa y pimienta rosa. 212 VIP ROSÉ contiene la esencia de las fiestas más exclusivas de Nueva York que se concentra en una sofisticada y divertida botella femenina rosa mate.

Para los que buscan no pasar desapercibidos, 212 VIP BLACK es el elegido, vibrante y picante, con un aroma aromático de ámbar y madera, desafía los límites e inspira a quienes son el alma de la fiesta.

