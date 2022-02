Se fue de Venezuela por un sueño y lo cumplió con creces: ahora trabaja con Adam Sandler en Los Ángeles

Andrea Ferrero nació en Caracas, Venezuela, y su vida estuvo marcada por la crisis y la incertidumbre en el país latinoamericano. Sin embargo y pese a todo, intentó anteponerse a lo que ocurría y apostar por su pasión: la música. Con esfuerzo y determinación, viajó a los Estados Unidos y tras años perfeccionándose en la guitarra consiguió un trabajo junto al popular actor Adam Sandler. Toda su historia la narró en un hilo de Twitter que se volvió viral al instante y alentó a muchas personas en la misma situación a perseguir sus sueños.

“A los 14 años tuve mi primera banda y empecé a tocar con varios artistas por Venezuela”, narró la joven en su cuenta de Twitter. Sin embargo, Andrea miraba atentamente al norte. “Siempre tuve el sueño de estudiar en Berklee College opf Music en Boston, una de las mejores universidades de música del mundo”, contó. Pero, en ese momento le parecía algo muy lejano: la plata no era suficiente y la única forma de llegar hasta allá era audicionar a distancia e intentar conseguir una beca.

Andrea recorrió bares y boliches de Venezuela con su banda, siempre acompañada de la guitarra Twitter: @Andreafguitar

La conexión de Internet en Venezuela no era la mejor e incluso para hacer la audición por videollamada resultó por demás complicada. Siempre que tuvo que hacer la prueba, según conto, no podía porque se le cortaba la señal. Finalmente lo logró y, con los instrumentos que tenía a su alcance, se grabó con su guitarra para mostrárselo a las autoridades de la entidad educativa. Durante meses no tuvo noticias hasta que, en agosto de 2017, recibió la respuesta tan esperada: no solo la habían aprobado en la universidad sino que le habían ofrecido una beca completa.

Así fue la prueba virtual que Andrea hizo para entrar a la universidad

Así se fue de Venezuela. Dejó a su familia y amigos y logró abordar un avión que la llevó sin escalas a los Estados Unidos. Cumplió su sueño, estudió y durante tres años vivió en Boston donde aprendió a perfeccionarse con la guitarra de la mano de Tomo Fujita, que fue profesor de John Mayer. “Tuve que compartir cuarto con otras personas; una vez agarré la esquina del departamento de un amigo, le puse una cortina, una cama y lo llamé ‘mi cuarto’”, relató sobre cómo hizo para reacomodarse.

La situación no era fácil e incluso tuvo que enfrentarse a perderlo todo en un país extranjero cuando en 2018 se incendió el edificio donde vivía. “Perdí ropa, pedales, guitarras, todo. Mi familia y amigos siempre estuvieron apoyándome, por lo que me di cuenta que en realidad eso es lo que importa en la vida”, recordó.

En el 2018 el edificio donde vivía se incendió y Andrea perdió todo lo que tenía Twitter: @Andreafguitar

Con esfuerzo siguió adelante. Su familia la acompañaba desde lejos y ella, junto a su guitarra, hacía fuerza en Estados Unidos para perseguir su sueño de vivir de la música. “En una de esas cosas del destino, en uno de esos veranos en Boston conocí a una persona que me cambió la vida: Adam Sandler. Él estaba con su equipo grabando su película Hubie Halloween en un pueblo llamado Salem. Él siempre ha amado la música, le encanta tocar la guitarra por lo que conectamos rápidamente”, precisó.

Andrea logró una pasantía en la empresa de Adam Sandler Twitter: @Andreafguitar

Siguieron en contacto durante varios meses. Ella le mandaba videos para que él evaluara su performance musical y crearon una linda y fructífera amistad. “Meses después me ofrecieron venir a Los Ángeles a hacer una pasantía en su compañía Happy Madison Productions. Trabajé con editores y supervisores de música para sus películas”, explicó. Tras un tiempo en California, volvió a Boston para terminar su carrera con la idea de luego regresar, instalarse allí y profesionalizarse en el mundo del cine.

Terminó la pasantía, regresó a Boston para completar la carrera y luego se mudó definitivamente a Los Ángeles Twitter: @Andreafguitar

Y así fue. Tal como comenzó, y siempre a base de mucho esfuerzo, logró recibirse en la universidad de sus sueños y trabajar de lo que le gusta: la música. Dejó atrás a Venezuela, la crisis y la difícil situación para conseguir hacer lo que siempre quiso. En la actualidad es parte “de todo el proceso musical” en las películas del actor, vive en Los Ángeles y trabaja de forma permanente en Netflix y Happy Madison Productions, la empresa del famoso actor de comedias de Hollywood.