Se graduó a los 13 años y es el profesional afroamericano más joven en la historia de los Estados Unidos

La increíble historia de Elijah Muhammad, un menor de trece años de edad, sorprendió a muchas personas alrededor del mundo, ya que a su corta edad ya terminó su carrera universitaria en Oklahoma City Community College y es licenciado en informática y ciberseguridad, además acumula decenas de premios y reconocimientos.

Muhammad es considerado como el afroamericano más joven en terminar sus estudios profesionales en Estados Unidos. Pese a ser llamado “el niño prodigio” asegura que por más logros que haya obtenido, aún le gusta salir a nadar, jugar con sus amigos y divertirse.

Muhammad es considerado como el afroamericano más joven en terminar sus estudios profesionales en Estados Unidos Focus Photos

“Tengo 10 certificaciones de IBM a través de Course Zero. Tengo una certificación de Google IT. Tengo cuatro diplomas del Oklahoma City Community College”, dijo en una entrevista al canal de televisión Koco 5.

De igual forma, agregó: “no comprendí todo el impacto que tenía hasta que mi padre me lo explicó todo y me dijo: ‘Realmente estás haciendo esto. Eres el más joven en hacerlo’ “.

La hermana del menor, Shania Muhammad que tiene quince años de edad, asegura: “es la persona más inteligente que conozco, e independientemente de si es mayor o no, es como si nunca hubiera visto nada como él”. Shania, a su corta edad, ya es egresada de la Universidad de Langston.

Terminó su carrera universitaria a los 13 años y logró un récord Focus Photos

El padre de los jóvenes aseguró que sus hijos compiten entre sí, de manera constante. En diálogo con el portal Oklahoma’s News 4, sostuvo: “cuando él ve a su hermana conseguir ciertas cosas, piensa yo soy el siguiente y puedo hacerlo”.

Elijah Muhammad está matriculado en la Universidad Estatal de Ohio, donde actualmente estudia para obtener una licenciatura en ciberseguridad y ciencias forenses.

El Tiempo (Colombia)