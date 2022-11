Se hizo un tatuaje en honor a su ídolo y un año más tarde se llevó la peor de las sorpresas

escuchar

El rapero Mac Miller falleció en el 2018 y dejó desolados a sus fanáticos, que aún mantienen vivo su recuerdo como el ícono de la música que fue. Los homenajes son variados y constantes. Entre ellos se viralizó el de una joven del Reino Unido que quiso rendirle una veneración a uno de sus artistas favoritos. Fue por ello que decidió tatuarse una frase de uno de sus temas en el pecho. Sin embargo, al cabo de un año descubrió un gravísimo error y el momento se viralizó en redes sociales.

La chica eligió escribirse parte de la letra del cuarto disco de estudio del rapero. Fue grabado en el 2016, dos años antes de morir, y contó con la colaboración de otros músicos del género. El álbum titulado The Divine Feminine la marcó a fuego al punto tal que no dudó en inmortalizarlo en el cuerpo.

Sin embargo, Courtney no tuvo en cuenta un detalle el día en que se fue a tatuar, que se trata de chequear cada detalle del proceso. Evidentemente, el tatuador que le hizo el diseño no tenía ni la más mínima idea de quién era el rapero y mucho menos del nombre del disco que ella quería llevar en la piel para toda su vida. Pero, ella tampoco notó que estaba mal escrito y para cuando lo hizo ya habían pasado 365 días.

Se hizo un tatuaje erroneo

Con resignación, optó por compartir todo lo que pasó desde su cuenta de TikTok. Es que descubrió, casi por accidente, que en lugar de que escribieran “Divine Feminine” sobre el pecho, le pusieron “Devine Feminine”. Con mucha decepción mostró como una sola vocal había estropeado todo el sentido de su homenaje al rapero fallecido. Más allá del mal trago, decidió tomar con cierto humor la situación y se grabó “lamentando el suceso” con diversos gestos.

“La Mac se está moviendo después de ver mi tatuaje mal escrito”, escribió como epígrafe del video que se volvió viral en TikTok. “Eso es duro”, agregó Courtney al explicar que también se acercó hasta el local que la tatuaron para reclamar. Pero, el tatuador siguió sin entender y le preguntó: “¿Qué palabra está mal escrita?”. Hasta el momento no logró arreglar el diseño. “Ahora solo me río”, sentenció con un poco de humor.

Luego de un año, la joven se dio cuenta del error (Captura video)

“Mac se hubiese reído de la situación, lo sabemos”; “Si no lo decías no me daba cuenta”; “Para mí ni se nota”; “Ya vas a encontrar una solución, por el momento solo queda reír”; “Me tomó un tiempo averiguar qué palabra está mal escrita”; “Quedó lindo igual” y “No te hagas tanto problema si no tenés la solución”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que alcanzó más de 100 mil Me Gusta.

Sea como sea, la protagonista de la historia recibió mensajes de apoyo de parte de sus seguidores. Ahora, solo resta saber si finalmente logró modificar el tatuaje con otro profesional, o bien, decidió dejarlo como estaba y que forme parte de una divertida anécdota.

El Universal (México)