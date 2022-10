Victoria Beckham reveló por qué decidió borrarse un tatuaje con las iniciales de David, su marido: “Estaba harta”

escuchar

Conforman, desde hace décadas, una de las parejas más admiradas del planeta. Provenientes de universos bien distintos, la ex Spice Girls Victoria Adams y el exfutbolista David Beckham supieron construir una vida juntos, formar una familia y transformarse para seguir ocupando un lugar de privilegio en el mundo de las celebridades, sin haber echado mano nunca a los escándalos mediáticos. Sin embargo, desde hace un tiempo comenzaron a ser protagonistas de rumores de todo tipo.

Todo comenzó a principio de año, cuando uno de sus hijos, Brooklyn, anunció su casamiento con la actriz Nicola Peltz. Los aparentes conflictos entre la novia y su futura suegra por la organización del evento trascendieron el ámbito familiar y treparon hasta la primera plana de los medios británicos y estadounidenses.

Por un lado, fuentes cercanas a la familia aseguran que Victoria se sintió desplazada por Patricia, la madre de Peltz, que fue quien se terminó encargando de gran parte de los preparativos. Por otro, muchos señalan como el eje de la discordia el vestido que Nicola iba a lucir en esa importante ocasión.

Victoria, que desde hace un tiempo ocupa también un lugar en el mundo de la moda como diseñadora, se había comprometido a confeccionar aquel vestido, pero finalmente, la novia viajó a París para comprar el vestido de Valentino que terminó luciendo aquel día. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según contó la actriz en una reciente entrevista, ella estaba feliz con el ofrecimiento de la cantante de ocuparse personalmente del tema. Hubo una reunión, de la que también participaron su madre y su mejor amiga, y después, la comunicación entre ellas se cortó.

“Días después, la llamó a mi mamá para decirle que su atelier no podía hacerse cargo de la realización del vestido. Me entristeció la noticia, pero había que solucionarlo. Por eso, viajé a París y di con el hermoso vestido de boda que terminé usando”, explicó. En esa misma entrevista, Brooklyn dejó en claro, refiriéndose a los conflictos, pero sin dar detalles, que ahora su prioridad era su flamante esposa.

Los dichos de los tortolitos no cayeron muy bien dentro del ámbito familiar. Y fue entonces cuando David decidió ponerle los puntos a su hijo, una semana antes de que Victoria presentara su nueva colección en París. “En esta familia no hacemos esas cosas”, le habría dicho a su heredero, refiriéndose al recorrido que tanto él como su esposa supieron transitar lejos de los escándalos.

El mes pasado, Victoria y David volvieron a ser noticia. Y los rumores escalaron tanto que hasta se llegó a mencionar la palabra “divorcio”. Esta vez, las habladurías no surgieron de puras especulaciones ni de “fuentes cercanas”, sino del propio cuerpo de la cantante: desde las redes sociales, muchos cientos de usuarios notaron que la ex Spice se había borrado el tatuaje con las iniciales del jugador que llevaba en la muñeca.

Este jueves, Victoria decidió encarar el tema y enfrentar, así, la que consideró una versión “disparatada”. Lo hizo en el programa televisivo Today. Allí, explicó: “ Me hice estos tatuajes hace mucho tiempo y, la verdad, simplemente no eran particularmente delicados ”, e indicó, a su vez, que a diferencia de ella, su esposo e hijos están cubiertos de tatuajes “hermosos”.

“ Los míos eran un poco gruesos, sangraban un poco y simplemente no eran tan bonitos. No se veían tan bien. Por eso me los quité. No hay nada más que eso”, aseguró. “Los medios comenzaron a especular, ¿estaba dejando a mi esposo? No. Estaba un poco harta del tatuaje. Así de simple ”, insistió.

Esta vez, la diseñadora decidió referirse, también, a la boda de su hijo y Peltz. En otra entrevista, expresó, sin mencionar a su nuera: “Fue una boda preciosa. Como madre, ver a mi hijo tan feliz significa mucho”. Cuando se le preguntó cuáles son los aspectos de su propio matrimonio que Brooklyn y Nicola podrían tomar como ejemplo, indicó: “ Creo que se trata de ser una familia unida y tener las líneas de comunicación siempre abiertas. Realmente nunca puedes ofrecer un consejo, los niños tienen que resolverlo por sí mismos, pero tienes que estar ahí ”.

LA NACION