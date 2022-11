Es de Cuba, se emocionó al recibir su primer sueldo en EE.UU. y su reacción se hizo viral: “Sueño americano”

escuchar

Solo en este año más de 170.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Muchos de ellos se enfrentan no solo a los obstáculos legales, sino también a la dificultad de encontrar empleo para sobrevivir. Una de esas familias de inmigrantes cubanos es la que conforman Yoel y Mari, quienes han documentado su proceso desde el año pasado.

La pareja cubana tiene más de 100.000 seguidores en YouTube y cantidades similares en otras plataformas. Esta semana se volvió viral un video en el que Yoel se muestra emocionado por haber recibido su primer pago en Estados Unidos, donde se desempeña como trabajador de la empresa de paquetería UPS. “Mira lo que me voy a sacar del bolsillo: mi primer cheque ‘americano’”, dijo el hombre después de asegurarse de que Mari lo estuviera grabando para poder compartirlo.

Yoel es un inmigrante cubano en Estados Unidos y compartió su reacción al recibir su primer pago

Al subir al auto, Yoel revisó la cantidad que figuraba en el cheque y besó el papel. Cuando ella le preguntó por el monto de los impuestos, él dijo: “Pero prefiero esto a Fidel Castro, Fidel Castro me quitaba más, el comunismo me quitaba más”. Y continuó explicando el motivo de su orgullo: “Es mi primer cheque de trabajo por hora, tú sientes que cada hora de trabajo vale. Es un sentimiento que nunca tuve en mi vida,es algo que nunca tuve en mi país”, agregó con una sonrisa en la cara.

Al pie del video, Mari escribió una dedicatoria: “(...) Este es el sueño americano. No hay palabras que describan lo orgullosa que estoy por tu valentía para entrar a un país y una cultura que no es la tuya”. También envió un mensaje a otros inmigrantes en las mismas circunstancias: “Este contenido es un mini documental no solo para nosotros, está dedicado a los inmigrantes que sacrifican todo para conseguir lo que acabamos de filmar. Poco a poco, con trabajo duro y dedicación, todo es posible en este país (...) Esto sí es patria y vida”.

Sus seguidores compartieron la alegría por el primer pago y algunas experiencias similares: “Nací en Cuba y vine a los Estados Unidos a los 9 años. Mi familia, como yo, estamos orgullosos de ser americanos. Amamos Cuba pero no ese horrible régimen llamado comunismo. Siempre decimos que no hay dinero suficiente para pagarle a este país por las oportunidades y la libertad”.

Entre las reacciones, otros usuarios resaltaron la importancia de que los estadounidenses valoren el lugar en el que viven: “Es tan refrescante ver su alegría en los aspectos mundanos de la vida estadounidense que muchos de nosotros damos por sentado”.

Yoel ha documentado todo su proceso como inmigrante cubano en Estados Unidos

Antes de salir de Cuba, Mari se dedicaba a documentar cómo se vivía en la isla, relataba tanto lo bueno como lo malo, hasta que ambos decidieron que lo mejor era buscar una oportunidad en Estados Unidos. “Lo hicimos por el futuro de nuestra familia. A nadie le gusta empezar de cero, pero eso es lo que vamos a hacer, pero no quiere decir que nunca voy a regresar a Cuba”, contó en el primer video de su canal.

Aunque su propósito se vio retrasado por la pandemia y tuvieron que estar separados por un tiempo, ahora viven juntos la experiencia de lo que ellos llaman “el sueño americano”.

