Se hizo una reducción de papada y el resultado fue un calvario: “La mejilla se iba a estallar”

Las cirugías estéticas son procedimientos de alto cuidado. Así lo afirmó Diana Contreras, una usuaria de TikTok, que se volvió viral luego de compartir su historia junto a impactantes imágenes sobre lo que fue una bichectomía y lipopapada. Lo que debía ser un procedimiento normal se transformó en una pesadilla.

De acuerdo con la serie de videos, Contreras se sometió a una cirugía para reducir el tamaño de su cara. Sin embargo, no salió como esperaba. La mujer describió su experiencia como algo que no le desea nadie y la publicó como ejemplo para que las personas que quieran realizarse este tipo de procedimiento investiguen de manera adecuada a los especialistas y las reacciones que va a tener su cuerpo.

Se realizó una bichectomía y obtuvo un inesperado resultado: “La mejilla se me iba a estallar”

”Saliendo del procedimiento ya estaba inflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el cachete izquierdo me iba a estallar”, escribió Contreras. Agregó que no podía respirar, vomitaba, era difícil comer, tenía desmayos, mareos y la cara le dolía cada vez más: “Trataba de comer algo por el hambre que me daba, pero era muy cansador y doloroso”.

“En la clínica me comentaron que eran unos coágulos, no había infección, pero se tenían que drenar”, recordó. ”Me drenaron dos veces y en ambas pedí al doctor que me inyectara un analgésico aparte de la anestesia, pero no era suficiente. Al terminar salía con un dolor extremo”, contó.

Los días pasaban y la cara de Contreras no mejoraba. De acuerdo con su relato, la incertidumbre crecía mientras ella intentaba llevar una vida normal. Sin embargo, sus hijos se asustaban al verla y se sentía cada vez más decaída, ya que “el miedo de quedar deforme no la dejaba dormir”.

Un día antes de la cita para drenar de nuevo los coágulos, ella sintió que uno de ellos se reventó dentro de su boca. Durante los siguientes días, y con mucha medicación, su rostro empezó a desinflamarse y obtuvo una recuperación más rápida de lo que esperaba.

Luego de algunas semanas de recuperación, los hematomas desaparecieron TikTok

”Los hematomas empezaron a desaparecer, lo que más tardó fue mi derrame en el ojo y mi articulación mandibular”, escribió. La mujer terminó la serie de videos con una reflexión: “Fue una experiencia que no le deseo a nadie y espero que les sirva de ejemplo”.

Se hizo una rinoplastia y mostró el devastador resultado: “No me callaré”

Las redes sociales se convirtieron en el lugar que muchos utilizan para dar a conocer preocupantes situaciones y es por este medio que una gran cantidad de personas pide ayuda, debido a la masiva llegada que ofrece. Así las cosas, una joven ecuatoriana denunció mala praxis y la falta de atención de los médicos que le habían realizado una rinoplastia. En un impresionante video mostró el calvario que vivía por una supuesta infección que tenía en la nariz. [Atención, las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad].

Hoy tengo pus en la nariz, no sé por qué”, expresa Tamara Muñoz Morales en un video que compartió en su cuenta de TikTok. En una filmación en primer plano, permitió observar que predomina una pigmentación amarilla en la piel de su nariz y que tiene una lastimadura en la zona, de un color más oscuro. Totalmente, preocupada, como lo demuestra con el tono de su voz, decidió compartir su situación en búsqueda de una solución, y con el objetivo de que nadie más atraviese por el mismo calvario. “No me callaré”, determinó.

Denunció mala praxis

Tras la viralización de su video, que causó conmoción y preocupación por la salud de la joven, indicó que recibió amenazas por parte del doctor que le realizó el procedimiento. “Si algo me pasa a mí o a mi familia los únicos culpables son ellos. Soy una mujer que nunca ha tenido problemas con nadie y ya me están amenazando”, señaló en un comentario en su propia publicación en referencia a las autoridades del centro médico donde le realizaron la intervención.

