Se indignó con una alumna que utilizó lenguaje inclusivo en un trabajo práctico y tomó una determinante decisión

En los últimos años, el lenguaje inclusivo se convirtió en el centro de discusiones debido a su aplicación en distintos ámbitos. Hay quienes no se muestran afectados por esta nueva dinámica, mientras que otros se rehúsan a usarlo, al aludir que la reglamentación establecida de la lengua lo señala como incorrecta o al indicar que no cumple con la función de la inclusión. Este último argumento fue el que generó controversias tras la publicación de una docente, que desaprobó a una alumna por utilizarlo.

El mismo nació con el objetivo de poder hacer uso del lenguaje de una forma que no deje por fuera a aquellas personas que no se sienten identificados por los géneros masculinos y femeninos. Para ellos, sobre todo, los artículos y palabras que determinan un género que utiliza la ‘A’ y la ‘O’ se ven modificados por la letra ‘E’. De esta forma, por ejemplo, se reemplaza todos por todes.

La "e" suma y divide opiniones archivo

Su uso no es obligatorio, pero poco a poco se puede visualizar en diversos ámbitos. Las instituciones educativas se vieron trazadas por la polémica que se generó en los últimos años, ya que al no tratarse de un cambio establecido por las normas, puede ser sancionado por los docentes que no quieran incorporarlo. Este es el caso de una docente llamada Sara Vanessa Cárdenas, que contó en Twitter la decisión que tomó al ver el trabajo en inclusivo que realizó una alumna.

“Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entrego un ensayo en lenguaje inclusivo, obviamente sacó un 1″, reveló la docente colombiana, que acompañó sus palabras con una foto donde se la ve con un gesto de preocupación. Además, indicó que le daría una oportunidad de recuperatorio a la alumna para poder aprobar la materia. “Debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas, así aprende lo que es verdaderamente inclusión”, aseguró sobre su decisión.

La docente compartió la decisión que tomó (Foto Twitter @SaVanessCa)

La publicación de la docente no pasó desapercibida para los usuarios de Twitter y cosechó más de 15 mil “Me gusta” y obtuvo miles de comentarios, muchos de ellos con fuertes críticas para la docente y su modo de “castigo”. “Ojalá su estudiante pueda combatir la injusticia a la que usted la está sometiendo”; “¿No le importó qué planteaba el ensayo? ¿Otro docente que disfruta el castigar con la nota y además lo publica?”; “Qué triste posición. El lenguaje me ha enseñado muchas cosas y ahora el inclusivo me está enseñando aún más. Yo tampoco lo quería ni lo aceptaba del todo hasta que hablé con jóvenes que a punta de argumentos me destrozaron el muro que yo había construido ladrillo a ladrillo”, fueron algunos de los comentarios.

Otros tantos se ocuparon de señalarle a Sara Vanessa Cárdenas que su publicación tenía diversos errores. “Faltan dos tildes y el punto final en el tuit. Se dice/escribe: lengua de señas”, fueron las observaciones más destacadas al respecto. Esta publicación realizada en abril, formó parte de una nueva discusión sobre el lenguaje inclusivo, que se da en diversos ámbitos y que genera nuevas formas de pensar la inclusión y poder profundizar la reflexión que proponen los cambios.