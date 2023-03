Se mudó a otro país para conocer a su novio pero a él no le gustó y la dejó en la calle

escuchar

Este es el caso de una mujer que se viralizó en la plataforma de videos cortos TikTok al contar su experiencia cuando una persona, quien decía ser su pareja, la abandonó al momento de conocerla y la dejó a su suerte en las calles de un país que no conocía.

La joven, quien era madre, viajó con su hija desde Venezuela a Ecuador para conocer a su novio y resultó totalmente desilusionada cuando él la conoció y le dijo que no era lo que esperaba. Ante esto, decidió dejar a la mujer en la calle por simplemente no ser tan atractiva para él.

El video se posteó en la cuenta de TikTok de Kevin Navesilla cuando se encontró a una mujer vendiendo productos en compañía de su hija, quien relató que había viajado por amor y terminó desilusionada.

Se fue de su país para conocer a su novio virtual y él la rechazó

Todo comenzó cuando esta mujer conoció a un hombre por Facebook y los dos hablaban siempre, se enamoraron y llegaron a un acuerdo: ella dejaría todo para ir a Ecuador, siempre y cuando este hombre aceptara que se fuera con su hija.

En ese instante, la mujer, oriunda de Venezuela, relata que, el hombre asumió todos los costos del pasaje y cuando llegó al terminal a recogerla, simplemente no le gustó. “Él vio mis fotos, cuando me vio personalmente no le gusté. No era la persona que él creyó haber visto. Solamente me dejó y me botó”, cuenta la mujer.

Por otro lado, el clip que compartió este usuario reúne más de nueve millones de visualizaciones y superó los trescientos mil me gustas en la plataforma de videos cortos. En otro video, la mujer apareció y le exigió al hombre que había grabado el video que debía borrarlo al recibir varias amenazas por parte de su expareja, quien se escucha por medio de un audio decirle a la mujer: “Usted vino, pero yo no le dije que iba a ser algo suyo. ¿Qué quería que hiciera si no me gustó?”.

Una mujer fue rechazada por su novio tras viajar a conocerlo

Por último, los comentarios de miles de usuarios no se hicieron de esperar y muchos se solidarizaron por el caso de la mujer venezolana. “Ella necesita ayuda para regresar a su país”;“Esta chica es mucha mujer para ese hombre”;“Eres muy bonita y no mereces ser tratada así”, fueron algunas de las reacciones de las palabras que recibió la publicación.

EL TIEMPO (GDA)