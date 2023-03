Se volvió viral por cancelar una cita con mentiras y Google lo delató

escuchar

Twitter es el sitio donde muchas situaciones cotidianas compartidas se hacen virales. Este fue el caso de un usuario de la red social que compartió con sus seguidores algo que le sucedió a su amiga. La mujer tenía programada una cita, pero el hombre la dejó plantada.

A veces las citas planificadas dejan de generar expectativas o simplemente se pierde el interés. Parece que esto le sucedió al hombre con el que la mujer había acordado una cita.

Acorralado en sus pocas ganas de asistir y sin la sinceridad para confesarle a la joven que quería cancelar los planes, este individuo inventó la excusa “perfecta”.

“Mi amiga se iba a ver con un chabón y le canceló porque ‘se le había pinchado la goma’”, comenzó relatando Federico, el usuario de Twitter autor de la publicación viral. Y luego hizo la introducción a las imágenes: “Pero miren lo que pasó después, por favor, estoy gritando”.

El hecho se hizo viral en Twitter Twitter

Las capturas de pantalla del chat con su amiga se hicieron virales. El joven argentino compartió que el individuo de la mentira mandó una fotografía de la cubierta de la rueda totalmente desinflada. Esto claramente le jugó en contra, ya que la mujer encontró la misma imagen en las búsquedas de Google.

Frente al accidente de la rueda de su auto, el joven le sugiere a su cita, postergar el encuentro para otro momento. “Anda a dormir tranqui, no te quiero dejar pendiente a que cambie todo. No me mates”, fue su mensaje acerca del supuesto percance ocurrido.

La mujer no le volvió a responder los mensajes de WhatsApp Twitter

“Ja, se pensó que me iba a creer esa boludez”, fue la expresión de la protagonista en Twitter, al momento de ver las capturas de pantalla que le envió al autor del tuit que se hizo viral.

Mientras que algunos festejaron su actuar, exponiendo al hombre “mentiroso”, otros cuestionaron el hecho de que la mujer buscó esa imagen en Google.

El Universal (México)