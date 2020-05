Secretos de cuarentena. Juan Minujin: "¡El Ludo y el TEG a veces desatan peleas!"

Mercedes Funes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 00:10

En su casa de Villa Ortuzar, con su esposa, sus dos hijas, Amanda y Carmela, y sus tres gatos. Así pasa la cuarentena Juan Minujin, uno de los actores más prodigiosos de su generación, que viene de un 2019 en donde brilló en teatro, televisión y cine y que lo llevó incluso a compartir cartel junto a Anthony Hopkins y Jonathan Price en la superproducción de Netflix Los dos Papas, en la que interpretó al joven Jorge Bergoglio. Por whatsapp, Minujin, que hasta que se dictó el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus estaba haciendo la obra La Verdad en el Paseo La Plaza, habla de los cambiios, de sus proyectos suspendidos y de lo que vendrá, de cómo logra estar cerca de sus afectos a la distancia, y se anima a confesar una historia jamás contada.

Atravesar la cuarentena

-¿Te cambió en algo el aislamiento? ¿La convivencia? ¿De qué tareas de la casa quedaste a cargo?

-Cambio todo, obviamente. En las tareas colaboramos todos. La ropa, la cocina, la limpieza... y el orden. Tratamos de ser especialmente respetuosos de los espacios comunes de la casa. La convivencia por suerte se da un contexto tranquilo. Nos llevamos bien los cuatro y tratamos de preservar espacios de soledad y de actividades de a pares. Cocinamos juntos y jugamos muchos juegos de mesa. ¡A veces los juegos desatan peleas! El Ludo y el TEG sobre todo... Pero bueno, también sirven para liberar tensiones y ansiedades que nos atraviesan a todos.

Vale la pena aclarar que tenemos la suerte de estar en un contexto sin necesidades básicas. Somos conscientes, y lo hablamos mucho con las chicas, de que hay una cantidad enorme de gente que vive esto en tensión permanente, hacinamiento, maltrato, falta de necesidades básicas de alimentación, higiene e intimidad. No dejamos de ver eso cada día.

-¿Qué pasó con tus proyectos con el parate de grabaciones y espectáculos? Ibas a volver a hacer una tira con Carla Peterson y la cuarta temporada de El Marginal...

-Por ahora se pospusieron. Cómo todo el mundo, en mi rubro estamos en stand by con los proyectos. La obra de teatro (La Verdad, con Jorgelina Aruzzi) veremos si vuelve y cuando. Las grabaciones de El Marginal 4 estaban previstas para el 1 de junio: eso ya sabemos que se atrasará, pero no sabemos cuánto tiempo.. Se está aprovechando este tiempo para pulir los libros. La tira de Telefe está pospuesta también.

-¿Cómo fue trabajar en Los dos Papas? ¿Tenés en lo personal alguna veta espiritual o mística?

-Fue una experiencia muy enriquecedora. Soy un gran admirador de Fernando Meirelles, de Jonathan y de Hopkins así que fue muy especial participar en semejante película. Yo siempre tuve contacto con lo espiritual, pero nunca lo tuve con ninguna iglesia.

-¿Cómo manejás la distancia con la familia y amigos en cuarentena? Leí por ahí que sos de mandarte muchos whatsapp con tu tía Marta...

-Trato de hacer una video llamada con mi papá y su esposa, que viven en en New York, y con mi mamá, que vive en Palermo. Aunque sea de 5 minutos. Me resulta importante mantener un contacto permanente con ellos. También tengo varios grupos de whastapp con los que charlamos de varias cosas y nos divertimos dentro del contexto de confinamiento. Y con mi tía Marta también me escribo regularmente.

Mi secreto

-Una de las cosas que hacemos bastante con mis hijas es dibujar, muchas veces nuestros mapas Atlantis... haciendo eso me acordé de lo mucho que me gustaba ver mapas cuando era chico. Mi mamá es socióloga, pero por mucho tiempo dio clases de Geografía en la facultad, y mi papá es matemático, pero trabajó mucho en Demografía, con lo cual siempre hubo mapas y gráficos dando vueltas en mi casa. En estos días me acordé de que me gustaba mucho mirar un Atlas demográfico de mi papá, fui a buscarlo a mi biblioteca y, mágicamente, ¡estaba! Así que me pasé un rato viendo ese Atlas hermoso y recordando las horas que me pasaba viéndolo cuando era chico.