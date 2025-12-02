Cómo se arma el pesebre para la Navidad 2025
Cada 8 de diciembre, los hogares argentinos se preparan para las Fiestas con el armado del pesebre, una representación central del nacimiento de Jesús
- 3 minutos de lectura'
El armado del pesebre, junto con el árbol de Navidad, es una tradición arraigada en los hogares argentinos cada 8 de diciembre. Esta representación, que simboliza el nacimiento de Jesús, honra el lugar de origen del Mesías según los evangelios. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando San Francisco de Asís inauguró la primera escenificación.
Este acto inicialmente involucraba un establo real y personas del pueblo recreando la escena con animales auténticos, una actividad denominada “crèche” (cuna en francés), que más tarde evolucionaría a las representaciones con figuras que conocemos hoy, tal como recuerda la Agencia Católica de Informaciones- ACI-Prensa.
Qué elementos integran un pesebre
Los elementos que integran el pesebre poseen un profundo simbolismo. El Niño Jesús es la figura central, encarnando al Hijo de Dios que trae luz y redención. La Virgen María representa la fidelidad, la pureza y el amor maternal, mientras que José, su padre, simboliza la fortaleza y la obediencia. Los tres Reyes Magos –Gaspar, Melchor y Baltasar–, que en un principio se ubican a cierta distancia y se acercarán el 6 de enero, encarnan la sabiduría y revelan la naturaleza divina del recién nacido a través de sus ofrendas. La Estrella de Belén es un faro de fe y esperanza que guía el camino de los cristianos. Finalmente, animales como la mula, el buey, gallinas, ovejas y cabras, son esenciales, evocando la humildad del lugar de nacimiento.
Cómo se arma el pesebre para la Navidad 2025
Para armar un pesebre que honre la tradición y sea estéticamente armonioso, hay que considerar los siguientes pasos:
Elección del lugar adecuado
El pesebre se ubica tradicionalmente cerca del árbol de Navidad, en un espacio visible del living, pero permitiendo suficiente sitio para los regalos en Nochebuena y el día de Reyes.
Consideraciones sobre el tamaño y la escala
Es importante que el pesebre no obstaculice la visibilidad del árbol. Las figuras que lo componen deben mantener una escala similar entre sí para garantizar una composición equilibrada y sin desarmonías.
Definición del suelo y el entorno
Existen varias opciones para crear el suelo: desde pasto artificial o natural hasta virutas de madera, comúnmente usadas para almacenar frutas. Otra alternativa es utilizar arena para recrear el paisaje desértico de Belén.
La estructura del establo
La casa del pesebre, generalmente una estructura de madera, plástico o material similar con techo a dos aguas, ofrece un lienzo para la creatividad. Es posible adquirirla o, para un toque más personal, construirla a mano.
Posicionamiento jerárquico de las figuras
Se recomienda respetar la jerarquía de los personajes. El Niño Jesús debe ocupar el centro, flanqueado por la Virgen María y José. Los Reyes Magos se colocan a una distancia prudente, orientados hacia el Niño. Los animales y otras figuras secundarias forman una tercera línea.
Iluminación segura y simbólica
Se pueden emplear las mismas guirnaldas lumínicas del árbol de Navidad. Es fundamental destacar una luz que represente la Estrella de Belén. Por seguridad, se desaconseja totalmente el uso de velas para prevenir riesgos de incendio.
- 1
“No tuvo noción”: qué dijo el hombre atacado por una leona en un parque de Brasil antes de meterse a la jaula
- 2
Efemérides del 2 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 3
Cuál es la fruta tropical que ayuda a dormir mejor
- 4
Buscaba su identidad y descubrió que su padre biológico estaba entre sus contactos de Facebook