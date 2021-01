Soledad Venesio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 00:27

A lo largo de los últimos años, la televisión dio espacio a lo que hoy se conoce como "series de autor". Ficciones íntimas en las cuales algunos actores cuentan sus historias personales o deciden inspirar shows con hechos de su vida real.

En este contexto es que Ruth Wilson, la actriz británica que muchos conocimos gracias al drama criminal "Luther" o su fantástico papel en "The Affair", se animó a narrar el secreto detrás de su familia. Una historia repleta de drama, misterio, corazones rotos y desilusiones, pero aventuras.

Quién fue Alexander "Alec" Wilson

Foto retrato de Alexander Wilson Crédito: Fuente: Wikipedia

Proveniente de una familia de clase trabajadora, Alexander Joseph Patrick Wilson fue el segundo hijo de cuatro hermanos. Con una larga herencia familiar militar (su padre fue Sargento en la Armada y su abuelo uno de los fundadores del cuerpo hospitalario del ejército británico), podemos decir que su vida laboral tuvo dos grandes caminos: por un lado su carrera en las Fuerzas Armadas y, por el otro, su gran pasión por la escritura.

Pero si bien fue reconocido en ambos campos y escribió 28 novelas (cuatro de las cuales nunca fueron publicadas), tanto su juventud como su vida militar está repleta de misterio ¿Qué es lo que sí sabemos?

Iain Glen interpretando a Alexander Wilson en "Mrs Wilson"

Durante la Primera Guerra Mundial , formó parte del Cuerpo de Servicio del Ejército Real en donde tuvo el rango de teniente.

, formó parte del Cuerpo de Servicio del Ejército Real en donde tuvo el rango de teniente. Desde 1939 hasta 1942, fue oficial de los Servicios Secretos de Inteligencia y su tarea se centraba en espiar las comunicaciones de las embajadas y comisiones diplomáticas de Londres .

Entre 1925 y 1931, trabajó como docente de literatura inglesa en Islamia Collage (Universidad de Punjab en Lahore). En 1928 asumió como director y, durante la investigación que se llevó a cabo para escribir su biografía, se descubrió que había inventado las credenciales que permitieron alcanzar su nombramiento.

Durante las décadas del 40, 50 y 60 también trabajó en la industria del cine, como portero de emergencias en un hospital y empleado de Sandersons, una fábrica de papel tapiz.

Amor en tiempos de guerra

Retratos de Alexander y Alison Wilson, abuelos de Ruth Wilson Crédito: BBC

Después de vivir algún tiempo en el exterior, en 1940 Alexander trabajó como traductor en la oficina de Londres del Servicio de Inteligencia Secreto. Fue en este puesto en donde realizaba las vigilancias a las Embajadas extranjeras e intervenía sus comunicaciones, pero también el lugar en el que conoció a Alison Mary McKelvie. En ese momento, ella trabajaba como secretaria y luego de que su departamento fuese destruido por un bombardeo alemán, decidieron mudarse juntos e iniciar la convivencia.

Tan solo un año más tarde (en 1941) Alexander y Alison se casan. Si bien ella sabía que él tenía un matrimonio anterior, él le mostró el certificado de divorcio. Un documento que, más tarde, ella descubriría que había sido falsificado. Juntos tuvieron dos hijos, uno de los cuales es el papá de la actriz británica Ruth Wilson.

Perseguido por deudas, declarado en quiebra y con el ejército británico impidiendo que consiga cualquier trabajo decente, en 1942 Alec le contó a su mujer que el gobierno había decidido volver a mandarlo al campo como agente y que sus desventuras (bancarrota y acusaciones criminales) habían sido, en realidad, parte de la fachada para proteger su identidad.

Ruth Wilson e Iain Glen como Alexander y Alison Wilson

Pasando por la industria del cine (en donde fue acusado de malversación de fondos y encarcelado por tres meses) y nunca dejando de escribir sus novelas, en 1963 Alec muere de un ataque al corazón a la edad de 69 años.

Enterrado en el cementerio de Milton, su lápida señala los diferentes nombres falsos que utilizó (Alexander Douglas Gordon Chesney Wilson) y suma una curiosa frase de Othello de Shakespeare "He loved not wisely but too well".

La cruda verdad

Alexander Wilson en el día de su primer boda con Gladys Ellen Kellaway Crédito: Alexander Wilson Estate

Después de su muerte y revisando documentación que Alexander tenía guardada, Alison descubrió que su marido le había mentido por muchísimo tiempo: él seguía casado a su primera esposa Gladys. Entonces decidió llamarla para comunicarle su muerte y contarle de la existencia de su familia. De hecho, acordaron que durante su funeral ambas fingirían ser parientes de Alec para que ninguno de sus hijos sufriera una doble pérdida.

Movilizada por la desilusión y el engaño, Alison escribió sus memorias en la búsqueda de lograr perdonar a su difunto marido. Esta escritura fue recién revelada a sus hijos y nietos después de su muerte y se convirtió en un documento fundamental para desenredar la verdadera historia de Alec. Sin embargo, Alison falleció sin saber que él no solo tenía dos familias, sino cuatro.

Un secreto bien guardado

En la búsqueda de cuidar a sus hijos y proteger la memoria de su padre, ninguna de las mujeres de Alexander contó la verdad. Sin embargo, en 2005, Michael le pidió al periodista Tim Crook que investigara la historia de su padre, un proceso que duró cerca de seis años y despejó algunos misterios. Como, por ejemplo, que a lo largo de sus diferentes matrimonios Alexander fue cambiando su segundo nombre para despistar tanto a sus mujeres como a las oficinas del gobierno.

44 años después de su muerte, todos sus sobrevivientes y sus familias (que, en ese momento, ya eran 28 personas en total) se conocieron por primera vez. Reuniendo lo que, en definitiva, su padre intentó mantener separado.

El árbol familiar de los Wilson

En 1916 Alexander se casa con Gladys Ellen Kellaway. De este matrimonio nacieron tres hijos: Adrian (1917), Denis (1921) y Daphne (1922). Al final de cuentas, este fue su único matrimonio legal. En 1928 Alec se casa con la actriz Dorothy Phyllis Wick. De este matrimonio solo tiene un hijo llamado Michael Chesney Wilson y quien, más tarde, se sacará el apellido del padre. A pesar de la diferencia de edad de casi 30 años, en 1941 Alexander se casa con Alison McKelvie. De esta unión nacen dos hijos: Gordon y Nigel, padre Ruth Wilson. Durante 1955, Alec se casa con la enfermera Elizabeth Hill en Ealing (muy cerca del lugar en donde vivía con Dorothy). Juntos tienen a Douglas, su hijo más joven y quien crece en Escocia con su madre.

Misterio y secretos que faltan resolver

Foto familiar con la cual la serie "Mrs Wilson" cierra su historia Crédito: Captura de pantalla

Durante el 2013 el gobierno británico liberó algunos archivos secretos y, gracias a ellos, ahora se sabe que la carrera militar de Alexander terminó en circunstancias controvertidas. Acusado de fingir un robo en su departamento, tuvo serios problemas con la policía y esto lo obligó a renunciar durante finales de 1942. Además, Wilson fue investigado por el Servicio de Seguridad al creerse que había fabricado todos sus informes de interferencia sobre las comunicaciones telefónicas de la Embajada de Egipto.

Sin embargo, y a pesar que la familia tiene algo más de información sobre el rol que Alexander cumplió para el servicio militar, todavía reclaman el acceso a su archivo personal. El cual fue negado por el gobierno al considerar que contiene información sensible que, todavía hoy, podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Qué tenés que saber sobre esta miniserie

Ya disponible en OnDIRECTV, "Mrs Wilson" está basada en la biografía "The Secret Lives of a Secret Agent: The Mysterious Life and Times of Alexander Wilson" de Tim Crook, y producida y protagonizada por la propia Ruth Wilson. Con solo tres episodios, lo que la define dentro de la categoría de "miniserie", cada uno de ellos tiene una hora de duración. Mostrándonos dos momentos temporales diferentes (uno, en el momento en que la protagonista descubre la verdad, y el otro el inicio de la relación con su marido), la mayor parte de la historia sucede en Inglaterra de 1963. Con actuaciones brillantes, un relato repleto de intimidad y una historia demoledora, también es una serie ideal para quienes aman los dramas históricos. Junto con Wilson, el elenco se completa con Iain Glen ("Game of Thrones"), Ian Glen, Patrick Kennedy, Anupam Kher y Fiona Shaw ("Killing Eve")