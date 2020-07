Flavia Tomaello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 18:32

El coronavirus ha dejado a los viajeros empedernidos confinados y ansiosos de recuperar experiencias pasadas o futuras sin concretar. Los que más saben invitan a crear en casa un rincón como el de los mejores hoteles del mundo.

Al sibarita le gusta el disfrute

El gozo del detalle, la calidad, el lujo bien comprendido, que no siempre se relaciona con el precio, sino con el valor. Zambullirse en un mundo un poco más grato, como si se simulara entrar en una película usando la propia casa de escenografía puede ser reconfortante en estos momentos. El ánimo se templa, se aviva el goce y ese pedacito de ser de mundo, viajado, epicúreo, emerge para calmar algunas de las ansiedades más profundas.

Los que más saben de recibir expertos viajeros ayudan a un recorrido para descubrir maneras de darse mimos sin dejar la vida en ello, pero aspirando a ganar valor.

Spa con más estrellas que las decibles

Marruecos tiene un trasfondo de armonía y serenidad. No hay hamman como el de La Mamounia el hotel más célebre del mundo. El sultán Sidi Mohammed Ben Abdellah, regalaba un jardín a cada uno de sus hijos cuando se casaba. Mamoun, siguiendo la tradición, obtuvo el suyo, que utilizó para armar fabulosas fiestas llamadas nzaha, tradición que se mantinen. En 1923, construyó allí un hotel, con la ayuda de los arquitectos Henri Prost y Antoine Marchisio, con detalles de arquitectura francesa que exhaltaron la estética real marroquí.

Mil quinientos artesanos marroquíes con técnicas centenarias diseñaron las columnas de mármol, los mosaicos, las tapicerías, los acabados en madera de los techos, los pasamanos. No enarbolan en la clasificación de estrellas porque para Didier Picquot, su actual director general, están más allá de cualquier clasificación.

Para relajarse en casa

Masajes envueltos en aromas exóticos, velas que iluminan sombríamente la caída del sol hasta su despertar al día siguiente. Esa es la invitación de la filosofía de la Mamounia. Orquídeas negras, coco, sándalo y almizcle, una composición cálida y sofisticada, suave y profunda al mismo tiempo. Una nota refrescante floral, la dulzura del coco, el exótico sándalo y el carácter empolvado que le da el almizcle.

Oriental, misterioso, exótico, cálido, sofisticado. Una idea perfecta para llevar La Mamounia a casa con la mano sabia de The Candle Shop. Una propuesta que permite contar con difusor de aroma, aromatizante de ambiente, jabón líquido... Si se quiere llevar el exotismo al paroxismo se puede recurrir a las piedras aromáticas de Parfum d'orient, línea de la marca exclusiva de esencias francesas Maison Parfum, que permite alcanzar el balance perfecto marroquí: oriente y galia en el mismo espacio.

Verdi vivió en el "Milán"

El arte, el diseño y las celebridades se han cruzado en sus interiores desde el mismo momento de su apertura. Situado en el corazón de la ciudad, a pocos pasos del barrio financiero, del Teatro de la Scala, del Cuadrilátero de la moda y del la catedral de Milán, el Grand Hotel et de Milán con sus bares y restaurantes enclaves gourmets de la ciudad, se ha convertido en el centro de la vida cultural de la ciudad . Rico en atmósfera, prodigioso en huellas dejadas por ilustres personajes cuyo nombre está escrito en la historia, fue inaugurado en el 1863.

Entre los tantos huéspedes ilustres que lo frecuentaron se destaca Giuseppe Verdi, quien eligió el "Milán" (así se lo conoce, a secas, sin más), y vivió en él por muchos años. Fue su figura quien vinculó inexorablemente la vida del hotel con la de la Opera. El teatro es un corazón que late en su interior.

Experiencias teatrales como en el hotel

No podría ser diferente, la recomendación de los expertos del Grand Hotel, para vivir una gran experiencia a la italiana es acercar el teatro a casa . Una buena idea es el Teatro Ciego. Es una compañía argentina experta en contar historias en absoluta oscuridad integrada por 70 personas, de ellas el 40% con ceguera o baja visión. Cada obra es un mundo y una aventura en la que te invitan a jugar mas allá de los límites visuales. Una experiencia completamente inmersiva que despertará la imaginación y desafiara la realidad a través de los sentidos.

Ahora, cuando ninguna de sus siete propuestas se puede visitar in situ (incluso cuentan con experiencias infantiles) por la cuarentena, crearon una nueva propuesta. La Box Gourmet que permite llevar el Teatro Ciego a casa. Se compra la experiencia en el fin de semana para las personas que se quieran y llegará una caja por cada anotado para disfrutar de una obra sonora en 360 grados y un menú de 7 pasos con bebida con o sin alcohol. Darse el gusto de vivir algo diferente y gratificante en medio del contexto complejo puede ser una experiencia gratificante que convoque a chicos y grandes para aprender en diversas dimensiones y reencontrarse con el arte.

Unas horas a lo Churchill

Tonos claros, mirada acogedora al visitante. Una curva de ingreso que simula un abrazo esperando la visita. Casi una casa grande. Sin embargo, pasar la puerta es entrar a un mundo con horizontes amplios y elegancia entre austera y ostentosa. Dos términos antagónicos que logran encontrar un punto medio en este sitio inspirado en el tocayo del hotel, Winston Churchill.

Hotel Churchill

Las luces calmas, las paredes tranquilas, los vidrios repartidos y el arte con guiños magistrales son el resultado de una simbiótica tarea realizada junto a la familia del fallecido Primer Ministro. De eso se ha tratado la puesta en valor del edificio ubicado en el corazón del West End de Londres, cerca de Hyde Park y los distritos comerciales de Oxford St. y Bond St.

Para Arnaud de Saint-Exupery, heredero del mítico autor de "El Principito" y gerente general del Hyatt The Churchil la lectura es una de las claves que convierte en acogedor su propuesta. Las frases de Churchil se despliegan por todos los espacios.

Libros sobre la mesa de luz

Qué mejor momento que este, entonces, para asociarse a un club de lectura. Pez Banana permite suscribirse para recibir en tu casa una novedad de ficción seleccionada por Florencia Ure y Santiago Llach. Siempre es un día perfecto para leer y cualquier día es mejor si leímos. Eligen un libro, lo mandan a domicilio, lo leen y entre todos comparten sus lecturas. Dos afamados exponentes de recorrido editorial en el país, se esmeran en escarbar entre las editoriales más exóticas para encontrar esos ejemplares que todos queremos tener.

Un rato en el bajo Manhattan

El diálogo con la historia, el diseño, el barrio, la arquitectura y refugio de palabras... la conversación puede darse cuando se conjuga sintonía. Eso ocurre en The Beekman en lo mejor del new downtown del bajo Manhattan y entre los ríos East y Hudson de Nueva York. La herencia del hotel está arraigada con los íconos culturales más influyentes de la historia. Es aquí donde Edgar Allan Poe escribe el artículo que publica The Broadway Journal.

El restaurante Temple Court, bajo la batuta de Tom Colichhio , irradia una estética clásica, los icónicos ladrillos rojos quedan expuestos y los conductos se abren arriba. Los muebles están compuestos por banquetas de cuero gris y tapicería de terciopelo de mohair, junto con sillas de madera teñida de oscuro con tapicería de cuero de color burdeos y detalles antiguos de clavos de metal. Como contraste con este aspecto industrial, los visitantes del restaurante se sentirán atraídos por las vidrieras multicolores en un mosaico abstracto de cuadrados verdes, rojos, azules, morados y amarillos.

El reastaurant Temple Court en The Beekman en el bajo Manhattan

Comer como allá, pero acá

Allí, lo más genuino del hacer americano se luce en la carta para comer en el restó o en la habitación. Entre las propuestas, la hamburguesa. Pero, si mezclar tradición yanqui para hacerla propia lleva a la excelencia, eso es Carne , el proyecto de Mauro Colagreco, el mejor chef argentino de la historia, que es la primera hamburguesería del mundo con certificación internacional de triple impacto: social, medioambiental y económico. Carnes de animales de pastura, vegetales orgánicos, pan artesanal, productos de estación. Si uno quiere lujo en casa, aquí el plato perfecto: pan brioche artesanal, bollado a mano, carne de pastura, huevos de gallinas de granja, tomate, lechuga y cebolla orgánicos de huertas locales, papas de cocción en tres pasos... más lujo, imposible.

Con el estilo londinense del Ritz

La mejor rebanada de la vida londinense puede tener lugar en el sitio que, cuando abrió sus puertas por primera vez el 24 de mayo de 1906, fue para ser considerado uno de los mejores hoteles del mundo. Concebido por el famoso hotelero César Ritz con el objetivo de convertirse en el mejor destino para los huéspedes que buscan alojarse en el hotel más lujoso de la tierra, no se ahorraron gastos en sus opulentos interiores y lujosos muebles.

La idea de tomar el té por las tardes tienen su origen en las épocas en que los ingleses comenzaron a cosechar el té que sustrajeron de China por el siglo XVIII. Las familias más acaudaladas que podían adquirir las hierbas, iniciaron esa tradición, inicialmente a las 4 de la tarde. La costumbre se postergó una hora en épocas de la Revolución Industrial con el objetivo de hacer partícipes a los trabajadores a la salida de sus empleos.

Expertos en sensaciones, el té Yauzo

La tradición se mantiene y la competencia por los sitios emblemáticos en la más clásica Londres compiten por prestigio y propuesta. Pero, siempre nos quedará el Ritz...

Llevar la exclusividad del té a casa

Para lograrlo se requiere encontrar blends novedosos, donde la experiencia valga más que el exotismos. Tener una taza de té en las manos permite que los pensamientos sean más cálidos, serenos y reconfortantes.

La energía que emite vuelve para quedarse y acompañar durante todo el día o para hacer más profundo el sueño en la noche. Yaüzo hace culto de ello. El deseo es encontrar y generar momentos. Experiencias sensoriales. Ceremonias. Rituales. El placer de disfrutar el instante presente. Saborear el té, saboreando el momento.

El té en hebras brinda una ceremonia que fusiona sus tiempos y pasos con los de uno mismo. Hacer un té es siempre una ceremonia, con un derrotero especifico. Un ritual simple que alimenta el alma. Un regalo para el espíritu. Tienen hebras y flores provenientes de China, India, Argentina, Bulgaria, Egipto y España. Todos ingredientes naturales y sin conservantes.

El nivel del Barrio de la Letras de Madrid

Nada más llegar y ser recibido como en casa, con el respeto necesario, pero con la calidez de ser atendidos por personas. La primera vista de la puerta recoleta, se borra de un plumazo ni bien trasponerla. Allí, el dios Hermes se presenta en una estatua que alude al éxito y triunfo de su antiguo propietario, alto funcionario del Ministerio de Ultramar y caballero de la Orden de Carlos III; y su paso de carruajes, con techos de siete metros de altura, que conduce en línea recta a un jardín secreto con una alberca. No existe otro lugar en el mundo que concentre el nivel literario y artístico que reúne el Barrio de las Letras de Madrid.

Una majestuosa Casa Palacio de 1852 que se ha rehabilitado para convertirla en un hotel apto para una estancia memorable. Las 35 habitaciones y suites de CoolRooms Atocha han sido diseñadas de manera personal. Conservan una identidad, pero cada una cuenta con su propia personalidad, con una iluminación muy cuidada y detalles artísticos únicos, porque, para ellos, el arte es la esencia. Si se lo pone en la vida cotidiana, se escala en experiencia.

La vanguardia en casa

La cuestión local es cuán asociado está el arte al costo. Sin embargo Diderot.Art el primer e-commerce de arte contemporáneo argentino con más de 70 artistas y 700 obras, con la característica de contar con "esculturas portables": obras de arte para ser usadas. Joyería contemporánea (anillos, aros y collares) creada a partir de collage de fotos, o materiales reusables y resignificados; carteras y pañuelos para vestir obras de arte; objetos únicos de bronce fundido; lámparas; libretas, individuales de papel y juegos de mesa intervenidos por la obra de artistas. Todos objetos desarrollados por artistas y diseñadores de vanguardia curados por la marca.