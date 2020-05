Según un estudio, es más higiénico besar a un perro que a un hombre con barba

Los especialistas aseguran que la barba es como una esponja para las bacterias Crédito: Shutterstock

Desde que comenzó la pandemia por coronavirus en todo el mundo se empezó a poner mayor atención a los focos infecciosos y se profundizaron las rutinas de limpieza . Ahora, un estudio indica que uno de los transportes de bacterias más grande es el vello facial, por lo que besar a un hombre es considerada una actividad menos higiénica que besar a un perro .

De acuerdo con los resultados de un estudio de la Clínica suiza Hirslanden, las barbas acumulan organismos que resultan riesgosos para la salud humana. El estudio contrastó el vello de la barba y determinó que allí hay más microbios que en el pelo de las mascotas.

"Con base en los resultados, los perros pueden ser considerados tan higiénicos o incluso más que los hombres con barba", explicó al diario Daily Mail , Andreas Gutzeit , una de las autoras de la investigación. Para arribar a esas conclusiones, los especialistas tomaron muestras de 18 hombres y todos presentaron una cantidad elevada de bacterias, mientras que siete de ellos tenían una cantidad de bacterias muy dañinas. Por el contrario, en el caso de los perros, solo 23 de 30 mostraron tener igual cantidad de bacterias que los hombres.

Es sabido que el vello facial, al ser más grueso y tener una forma redondeada, tiende a atrapar distintos tipos de suciedad, gérmenes y grasa. Del mismo modo, la barba de un hombre puede retener la cepa de un virus, si, por ejemplo, se llevó la mano a la barba después de haber tocado una superficie infectada.

"El vello facial masculino esconde gérmenes porque es más grueso que otro tipo de pelo, por eso es que atrapa más suciedad y bacterias. Y si esa persona es cariñosa con alguien, si lo besa, puede traspasar esas bacterias", explicó Carol Walker , del Birmingham.

A pesar de que hay evidencia de la presencia de distinto tipo de microroganismos en la barba, según lo que explicó al Daily Mail Anthony Hilton -profesor de ciencias biológicas y biomédicas de la Universidad Aston.-, no hay pruebas de que esta circunstancia pueda ser letal para la salud del hombre o de quienes lo rodean. "Es normal encontrar 20 mil tipos de bacterias en la piel que no son particularmente peligrosas. Una barba no es más dañina que una cara afeitada. Son las mismas bacterias que se encuentran en tu piel. No son problemáticas ni representan un riesgo mortal», añadió Hugh Pennington , profesor de bacteriología en la Universidad de Aberdeen.