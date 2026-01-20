El alimento “obligatorio” después de los 50 años para fortalecer la memoria

La ciencia confirmó que ciertos ajustes en la nutrición mejoran las habilidades cognitivas durante el tránsito hacia la adultez mayor. Los estudios indican que el cerebro emite señales de envejecimiento y requiere cuidados específicos a partir de los 50 años. La clave reside en sumar un alimento puntual a la dieta diaria para prevenir el deterioro mental y potenciar la salud mediante nutrientes específicos que protegen las células nerviosas.

¿Cuál es la fruta recomendada por los expertos para fortalecer la memoria después de los 50 años?

El producto señalado para cumplir esta función es la ciruela pasa, un alimento que colabora en la prevención de cambios en la distribución de la grasa corporal y beneficia la salud cognitiva. Los especialistas aconsejan una dosis puntual para las personas mayores. La recomendación indica una ingesta de 50 a 100 gramos por día para mantener la agudeza mental.

Los expertos aconsejan una ingesta diaria de 50 a 100 gramos de ciruelas pasas para proteger la agudeza mental después de los 50 años Foto ilustrativa: PIXABAY

Estas frutas poseen un alto contenido de azúcar, una característica que las convierte en una fuente de energía para el organismo. Su incorporación a la dieta diaria representa un método natural para potenciar el bienestar físico y mental.

El impacto de los antioxidantes en el cerebro

El fundamento científico de esta sugerencia radica en la composición química del alimento, ya que las ciruelas pasas contienen altos niveles de polifenoles. Estos compuestos actúan como antioxidantes potentes y combaten el estrés oxidativo junto con la inflamación, que se vinculan estrechamente al deterioro cognitivo.

El alto contenido de polifenoles y antioxidantes en este fruto combate el estrés oxidativo y la inflamación de las células nerviosas Imagen de azerbaijan_stockers en Freepik

La riqueza nutricional de esta fruta incluye vitaminas del grupo B. Sobresalen la vitamina B6 y el ácido fólico. Estos elementos resultan esenciales para la síntesis de neurotransmisores y el mantenimiento de la función cognitiva. El aporte de potasio y magnesio mejora la circulación sanguínea cerebral y optimiza el suministro de oxígeno a las células nerviosas.

La dieta requiere complementos para maximizar sus resultados, ya que la incorporación de esta fruta deshidratada precisa compañía de otros hábitos saludables. Resulta necesario combinar su consumo con con ejercicio y algunos pasatiempos como crucigramas.

El potasio y el magnesio presentes en la ciruela deshidratada mejoran el flujo sanguíneo y optimizan el suministro de oxígeno al cerebro (Fuente: Pexels)

Beneficios adicionales para el organismo

El perfil nutricional de las ciruelas pasas ofrece ventajas que trascienden la salud de la memoria. Su consumo regular impacta positivamente en diversos sistemas del cuerpo humano gracias a su variedad de vitaminas y minerales.

Salud ósea y metabólica: Son ricas en vitaminas claves como la vitamina K, riboflavina, vitamina B6 y niacina. Estos componentes desempeñan un papel crucial en la salud de los huesos, el metabolismo energético y la función nerviosa.

Son ricas en vitaminas claves como la vitamina K, riboflavina, vitamina B6 y niacina. Estos componentes desempeñan un papel crucial en la salud de los huesos, el metabolismo energético y la función nerviosa. Fortalecimiento del esqueleto: Esta fruta contiene boro. Este mineral juega un rol importante en el desarrollo de huesos fuertes. Su ingesta frecuente ayuda a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis.

Esta fruta contiene boro. Este mineral juega un rol importante en el desarrollo de huesos fuertes. Su ingesta frecuente ayuda a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis. Prevención de la anemia: Representan una buena fuente de hierro. Este mineral es esencial para la producción de glóbulos rojos.

Representan una buena fuente de hierro. Este mineral es esencial para la producción de glóbulos rojos. Salud cardiovascular: Los antioxidantes presentes ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Esto previene la acumulación de placa en las arterias. El alto contenido de potasio colabora en la regulación de la presión arterial y reduce el riesgo de hipertensión.

Los antioxidantes presentes ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Esto previene la acumulación de placa en las arterias. El alto contenido de potasio colabora en la regulación de la presión arterial y reduce el riesgo de hipertensión. Control del peso: Gracias a su contenido de fibra y bajo índice glucémico, colaboran con la reducción del apetito.

El sector productivo acompaña esta demanda nutricional. Para este año se espera una producción de 40.000 toneladas de ciruela deshidratada, una cifra que refleja la relevancia de este alimento en el mercado y su disponibilidad para el consumo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.