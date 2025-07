¿Sentís hinchazón abdominal a menudo? Señales de intolerancia al gluten y cómo diferenciarla de otras afecciones

Abdomen hinchado, gases, cólicos y una fatiga inexplicable. ¿Te suena familiar? Si esto te pasa cada vez que comés pan, pizza o galletas, podrías estar frente a una intolerancia al gluten, una condición más común de lo que parece.

Según Marilyn Montejo, nutricionista y decana adjunta de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Científica del Sur, el gluten —presente en el trigo, la cebada y el centeno— puede provocar molestias, incluso sin un diagnóstico médico formal. Por su parte, Clara Núñez, docente de nutrición y dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola, aclaró que estos síntomas pueden estar relacionados a enfermedades como la celiaquía, la alergia al trigo o la sensibilidad al gluten no celíaca.

¿Qué es la intolerancia al gluten?

La intolerancia alimentaria ocurre cuando el cuerpo no procesa correctamente ciertos alimentos. De acuerdo con el gastroenterólogo Héctor Velarde, de la Clínica Ricardo Palma, suele deberse a una mala digestión, generalmente por un déficit enzimático o alteraciones bioquímicas que impiden la correcta descomposición y absorción del alimento.

Giulianna Saldarriaga, nutricionista de Clínica Internacional, señaló que el término “intolerancia al gluten”, en realidad se utiliza de forma general para describir tres condiciones distintas:

La enfermedad celíaca. Es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico reacciona al gluten dañando el revestimiento del intestino delgado. Esto impide la correcta absorción de nutrientes y puede generar múltiples síntomas digestivos y sistémicos.

en el que el sistema inmunológico reacciona al gluten dañando el revestimiento del intestino delgado. Esto impide la correcta y puede generar múltiples síntomas digestivos y sistémicos. La sensibilidad al gluten no celíaca. Presenta síntomas similares a los de la enfermedad celíaca —como hinchazón, gases, diarrea, fatiga, dolor de cabeza o confusión mental—, pero sin causar daño intestinal ni activar los marcadores inmunológicos típicos de esta.

ni activar los marcadores inmunológicos típicos de esta. La alergia al trigo. Es una reacción inmunitaria distinta que responde a las proteínas del trigo, no al gluten en sí. Puede provocar urticaria, congestión nasal, dificultad para respirar e incluso anafilaxia. Los síntomas van desde cólicos hasta confusión mental y pueden aparecer incluso años después de haber comido gluten sin problemas.

Rodajas de pan sobre la mesa. Freepik

En las últimas décadas, los casos de intolerancia al gluten han aumentado. Según Núñez, no está claro si hay más personas realmente afectadas o si simplemente ahora se identifican y reportan más casos. Algunos estudios sugieren que entre el 5% y el 10 % de la población podría tener sensibilidad al gluten no celíaca.

Este fenómeno puede explicarse por varias razones: Por un lado, ha crecido la difusión pública sobre los trastornos relacionados con el gluten, lo que ha llevado a muchas personas a eliminarlo de su dieta ante síntomas como hinchazón, malestar o fatiga, aunque no tengan un diagnóstico formal. Este “boom” de la dieta sin gluten ha elevado el número de casos reportados.

Por otro lado, los cambios en los métodos agrícolas e industriales también podrían influir, ya que se emplean trigos con mayor contenido de gluten, aditivos derivados y métodos de panificación rápidos que dificultan la digestión del gluten.

Además, el estado de la microbiota intestinal es un factor clave. “En condiciones normales, ciertas bacterias ayudan a descomponer la gliadina, una proteína del gluten, reduciendo su capacidad de causar inflamación. Sin embargo, cuando existe disbiosis (un desequilibrio en la microbiota intestinal), esa protección disminuye”, sostuvo la nutricionista de la Universidad San Ignacio de Loyola.

En esta misma línea, Montejo subrayó que el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados puede alterar la microbiota y favorecer esta sensibilidad. Y lo más sorprendente, advirtió Saldarriaga, es que esta intolerancia puede surgir en cualquier etapa de la vida.

La intolerancia al gluten puede manifestarse con síntomas tanto digestivos como extraintestinales.

Hinchazón y gases

Dolor abdominal o cólicos

Diarrea o estreñimiento

Náuseas

Fatiga persistente

Dolores de cabeza

Confusión mental o “mente nublada”

Mareos

Dificultad para concentrarse

Dolor articular o muscular sin causa aparente

Ansiedad o irritabilidad

Erupciones cutáneas

Anemia por deficiencia de hierro

“En personas con sensibilidad no celíaca, los síntomas pueden aparecer entre 30 minutos y varias días después de ingerir gluten, lo que dificulta identificar de inmediato la relación con el alimento consumido”, expresó la nutricionista de Clínica Internacional.

Alimentos con harina de trigo.

¿Es peligroso eliminar el gluten sin diagnóstico?

En los últimos años, eliminar el gluten de la dieta se ha vuelto una “moda alimentaria” que promete beneficios para todos. Sin embargo, los expertos advirtieron que esta práctica puede ser más perjudicial que beneficiosa si se hace sin una razón médica y sin el acompañamiento profesional adecuado.

Según Saldarriaga, uno de los principales riesgos es que se puede enmascarar una enfermedad celíaca y dificultar su detección. Esto no solo retrasa el tratamiento adecuado, sino que puede poner en riesgo la salud a largo plazo. Además, si la eliminación del gluten no se hace de forma planificada, puede ocasionar deficiencias nutricionales importantes, como falta de fibra, hierro, zinc, ácido fólico, calcio o vitamina B12.

Otro problema común es caer en la falsa creencia de que “todo lo que dice sin gluten es más saludable”. “Muchos productos etiquetados como “gluten free” son en realidad ultraprocesados, con mayor cantidad de azúcares, grasas o aditivos”, afirmó Saldarriaga.

Por su parte, Núñez manifestó que, en personas sanas, la ciencia no respalda los beneficios de las dietas sin gluten. “Se ha demostrado que eliminar el gluten sin necesidad médica no mejora la salud ni favorece la pérdida de peso. Al contrario, puede encarecer la dieta y restringirla innecesariamente”. Un producto verdaderamente saludable, tenga o no gluten, debe ser bajo en azúcares añadidos, grasas poco saludables y sodio, y aportar fibra, proteínas y micronutrientes".