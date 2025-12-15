Dónde cenar en Nochebuena: siete lugares para bajar tensiones familiares y disfrutar de la Navidad

En los últimos años, celebrar las Fiestas fuera de casa dejó de ser una opción reservada solo para hoteles o restringida a turistas. Dejar que un profesional se encargue de la cena y de la mesa dulce permite bajar tensiones familiares y disfrutar del momento con un festín distinto.

En esta selección conviven formatos bien distintos: cenas por pasos con maridaje y mesa dulce, noches de gala con música en vivo, propuestas “como en casa” con clásicos fríos y parrilla, opciones de hotel cinco estrellas y hasta alternativas para encargar y retirar. Los precios también varían fuerte: hay experiencias premium en dólares y menús más accesibles en pesos, con opciones para adultos y chicos.

1. Como en casa, pero en Belgrano R.

El escenario ideal para festejar Casa Beza

Para pasar Nochebuena como si fuera tu casa, disfrutar del patio y de sus detalles hogareños, en Casa Beza planean un banquete: con clásicos como vitel toné, matambre arrollado, ensalada rusa, cóctel de langostinos, huevos rellenos, empanaditas, hummus, gazpacho y ensalada Waldorf.

Además, carnes (mollejas o matambrito asado) y frutos de mar asados en vivo en la parrilla. Luego del postre (un almendrado con charlotte de chocolate) se compartirán dulces típicos como turrón y pan dulce, acompañados de café y una copa de vino espumoso.

El banquete, listo Casa Beza

Para complementar el menú, y una selección de vinos elegidos por la dueña de casa, la sommelier Belén Zanchetti, o de cervezas artesanales, sidra natural, cócteles y jugos frutales. Habrá un regalo sorpresa incluído.

Precio: $60.000 por persona.

¿Dónde? Av. Olazábal 3301, Belgrano R. Reservas: 112486-7741

2. En un bistró recomendado por la Guía Michelin

Nochebuena de la mano del chef Martín Rebaudino Roux

El chef Martín Rebaudino diseñó su menú especial para las Fiestas. La noche del 24, Roux recibe con aperitivos (Berlinesa con yogurt de bufala y centolla, Magdalena crocante y Mejillón). Entradas como su Ceviche de vieiras, Bife de langostinos y su Merluza negra.

Como principales, Tuille crocante de maíz con osobuco braseado y aire de trufas, y Cochinillo con puré de boniato y cierra con Esfera de cacao y pomelo rosado y su Canastilla crocante de cerezas en tres texturas como postres. Incluye café, petit four, panettone, turrones y confituras navideñas para el brindis.

Precio: US$230 por persona.

¿Dónde? Peña 230, Recoleta.

3. La fiesta en el palacio con villancicos en vivo

Las Fiestas, con villancicos en vivo, en los jardines del Palacio Duhau Palacio Duhau

El 24 de diciembre, el Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires planea una cena de gala en sus restaurantes. Un menú de pasos, con dulces navideños y villancicos en vivo. Incluye antipasto y luego ternera a baja temperatura con crema vitello tonnato y alcaparras fritas, y una trucha patagónica asada. Le sigue un lomo Angus a las brasas con cremoso de papa andina y ragout de hongos y, como postre, nougat, toffee y pistacho, además de una mesa completa de delicias navideñas.

¿Dónde? Av. Alvear 1661, Recoleta.

Precio: en las terrazas, US$350 (niños de 6 a 12 años, US$300) por persona. En el salón, US$300. El 25 de diciembre ofrecerán un brunch de Navidad: US$250 o US$200.

Reservas: 11 5171-1204.

4. Un oasis en Hudson

Mesa dulce en AlSur Sheraton Greenville

En el restaurante AlSur del Sheraton Buenos Aires Greenville planean una gran cena de Nochebuena. Incluye cóctel de bienvenida y un menú de pasos maridado con vinos y espumantes, mesa dulce navideña, música en vivo y obsequios para los invitados más pequeños.

¿Dónde? Calle 152 y 63 s/n, RN1 004 km32,5, Hudson, Provincia de Buenos Aires

Precios: adultos, $245.000; y menores de 12 años, $156.000, por persona.

Reservas por WhatsApp: 11-7103-2271.

5. Con Papá Noel, el Grinch y obsequios para los chicos

Nochebuena en Recoleta Casa Lucía

En Casa Lucía planean una Nochebuena llena de emoción. El 24 de diciembre, desde las 20, ofrecen una cena de tres pasos, con recepción, amuse-bouche y maridaje de vinos seleccionados.

Hay entradas y principales como cordero en dos cocciones o lomo de ternera con acompañamientos estacionales, y mousse de chocolate y pistacho como postre, además de una mesa dulce navideña. La celebración contará con la visita de Papá Noel, el Grinch y obsequios para los más pequeños.

¿Dónde? Arroyo 841, Retiro.

Precio: US$260 + IVA por persona.

6. En hotel cinco estrellas

Nochebuena en el Four Seasons

Para estas Fiestas, el Four Seasons Hotel Buenos Aires diseñó distintas propuestas en sus restaurantes, En Nuestro Secreto, el banquete cuenta con aperitivos (buñuelos de pacú, burratines, sopa fría de remolacha, pesto verde de pistachos) y su vitel toné. Como principales, asado de siete costillas, vacío y cochinillo además de variadas guarniciones y postres como Chompis Dolce Morte y Clafouti de chocolate y cerezas.

Las propuestas de Elena y de Nuestro Secreto

En Elena en tanto, el festín incluye tartare de trucha patagónica, arancini nero y pulpo, pasta corta casera con salsa carbonara, pesca blanca y bife 100% de pastura como cuarto paso. Un prepostre con duraznos y ganache de chocolate como postre.

¿Dónde? Posadas 1086, Retiro.

Precio: US$300 adultos y US$ 250 niños.

Reservas: festive.buenosaires@fourseasons.com o al 4321-1200.

7. Con degustación de dulces navideños

La mesa dulce Presencia

En Presencia, planean una Nochebuena con un menú especial. Con aperitivos de bienvenida, vitel toné, caviar, seguido por Lomo Wellington con mousseline de foie gras, esparragos y cremoso de papa ahumado y un Biscuit de especias, sorbet de cerezas y cremoso de yogurt. Para que la experiencia sea completa, preparan una degustación de dulces navideños, budín inglés, nougat y bombones.

¿Dónde? Montevideo 1789, Recoleta.

Precio: US$250 por persona con maridaje incluido.

Reservas por Meitre.

Bonus track: una mesa de Fiestas en La Recova

Restaurante Piegari Google Maps

A diferencia de la mayoría de los restaurantes porteños, Piegari será uno de los pocos espacios gastronómicos abiertos el 25 de diciembre y el 1° de enero, con su horario habitual de 12 a 23.30, de corrido.

Además, ofrece un Delivery Especial de Fiestas con pedido anticipado durante todo el mes y, para las noches del 24 y 31, con entrega anticipada los días 23 y 30. Incluye un menú con clásicos como matambre casero, vitel toné tradicional, colita de cuadril rellena y salmón glaseado, entre otros, listo para servir. Con más de 30 años de trayectoria, la marca tiene dos locales —Piegari Ristorante y Piegari Carnes— y contacto por @piegariarg y 011 5764 5344.