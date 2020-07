SmartLiving: todas las tendencias de deco y construcción

Tips y productos para renovar todos los espacios del hogar.

Una nueva edición de #SmartLiving analiza las últimas tendencias en decoración y construcción, aquellas que convierten nuestras casas en hogares inteligentes, seguros y cómodos. En tiempos en los que la noción de refugio se volvió especialmente importante, estas son las ideas y productos que pueden hacer del espacio en el que vivimos, un lugar aún mejor.

La construcción en seco llegó para quedarse

La construcción en seco tiene su origen en los países escandinavos y sajones. Es limpia, fácil de realizar y sirve tanto para planificar obras enteras como para reformar y dividir ambientes. Se trata de materiales livianos pero fuertes, que tienen, además, ciertas ventajas. Las placas de yeso de Knauf , por ejemplo, funcionan como aislantes acústicos y son muy resistentes a la humedad por su capacidad de absorber el agua. Se calcula que este tipo de edificación genera un ahorro energético en la vivienda del 30%: los desperdicios son nulos y el consumo de agua durante la construcción, también.

Un límite inteligente con el mundo exterior

La renovación de ventanas que Rehau presenta en #SmartLiving es una tendencia que permite mejorar el hogar de forma eficaz, sin emprender grandes construcciones. Alcanza con reemplazar viejas aberturas por otras hechas con materiales más nobles como el PVC, para garantizar una mejor aislación térmica y acústica que permite ahorrar energía y dormir mejor. Con unos pocos cambios, la mejora en la calidad de vida es notoria. Además, vale considerar que estos nuevos materiales repelen la suciedad y tienen una resistencia a la intemperie inmejorable.

Calidez y naturaleza

Es difícil superar a la madera en calidez y eso la convierte en un clásico de la construcción. Lo que la hace ideal para los hogares actuales, tal como presenta Rosbaco , son sus líneas sintéticas que se acoplan de manera natural a las estéticas contemporáneas. Son perfectas para espacios que aspiran a la creación de entornos más despejados y naturales. En pisos, escaleras, y decks, la madera sintética es totalmente resistente al agua y la humedad y su mantenimiento es hoy más sencillo que nunca.

Transiciones armónicas

La transición entre interior y exterior gana especial relevancia en la ambientación, así lo mostró Shawer en este especial digital. La barandas de aluminio y los cristales que presentaron hacen la diferencia en balcones y mamparas ya que aparentan prolongar la amplitud de espacios reducidos. Además, los paneles de vidrio son la opción ideal cuando es necesario generar una separación elegante y sutil entre ambos espacios.

La fortaleza de las piedras

La piedra sintetizada es un material de origen mineral, altamente resistente, higiénico y de muy fácil mantenimiento. Neolith, comercializado en el país por De Stefano , revoluciona la arquitectura y la construcción porque es versátil, noble y cuenta con las mismas texturas y diseños que otras consolidadas como el mármol. Utilizada en varios ambientes unifica y amplía. Además, resiste manchas, altas temperaturas y el ritmo de la vida cotidiana. Estas características lo consagran como una inversión segura para disfrutar por muchos años.

Inteligencia estratégica

Con diseños sofisticados, los electrodomésticos ya no se disimulan ni se esconden. Los que proponen desde LG hacen gala de formas suaves, frentes espejados y colores elegantes que se funden perfectamente con en los ambientes que los acogen. Pero no sólo son lindos, son también inteligentes. Hoy, la eficiencia energética no se negocia, por principios ecológicos sí, pero también por conveniencia. Los equipos de aire acondicionado con tecnología como la Inverter reducen el consumo hasta en un 70 por ciento, climatizan rápido y de manera uniforme.

El confort de la neutralidad

Las paredes en tonos neutros, como propone Colorín , adquieren una personalidad especial con tonos como los Cebada, Avellana y Ciboulette. Además, se derriban mitos como que los oscuros achican, oprimen o quitan luz cuando observamos, por ejemplo, como el gris con un toque de azul, cautiva y destaca los muebles y géneros de un ambiente. En un mundo que nos sobreestimula, estos colores crean un espacio mental alejado de del cyber bullicio.

La casa es más importante que nunca

En un mundo que se volvió especialmente amenazante, nuestro hogar vuelve a recordarnos la importancia de tener un refugio en el que nos sintamos a gusto. En estos contextos, emergen rincones destinados a "siestas digitales", espacios "libres de conexión" que requieren acuerdos sobre la forma de vivir. La idea es nuestra casa es reducir el estrés. En este marco, los seguros de hogar, como los que propone Zurich , son claves: se adaptan a las necesidades de protección de cada familia, desde la casa hasta su contenido.