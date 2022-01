Acertijo: ¿Cuál es el error en la imagen?, el enigma que pocos logran resolver

Durante 2020, el aislamiento como consecuencia de la llegada del coronavirus en el mundo generó un aluvión de acertijos visuales. Para pasar el tiempo mientras la gente se guardaba en sus hogares, varias páginas empezaron a volcarse por la confección de estos desafíos que pusieron a prueba a las personas durante aquellos días. Con límite de tiempo, en escenarios surrealistas o con objetos ocultos. Cada diseñador hizo lo que quiso y provocó una tendencia que no paró de crecer.

Pasaron casi dos años del inicio de la pandemia y con la llegada de las vacaciones de verano está claro que estos pasatiempos llegaron para quedarse. Esta vez no hay que buscar una larga lista de objetos ocultos ni perderse en un paisaje digno de una película de ciencia ficción sino prestar atención a una postal de la cotidianeidad de una familia.

En el dibujo, publicado por Genial, se ve a una familia alrededor de un juego de mesa. Un tablero con cuatro peones, unas cartas distribuidas en la mesa y dos dados blancos en el centro de la imagen. A un costado, una joven adolescente mira expectante el resultado de los dados mientras que su hermano observa con una sonrisa. Un poco más atrás, están sus papás. Ella con una camisa roja y él, con una blanca.

Sin límite de tiempo, hay que encontrar el error en la foto genial.guru

Hasta ahí, nada sale de la media. Sin embargo, hay un error a descubrir y que solo el 3% de quienes intentaron resolverlo lograron encontrar. Para este reto solo vasta con mirar detalladamente cada parte de la foto. Otra ventaja más, no hay límite de tiempo para resolverlo.

Pero si mirar la imagen no resulta suficiente, una pista puede resultar útil para la resolución del acertijo. La vista hay que ponerla en el juego y no en las personas. El detalle puede estar en las cartas, los peones, los dados o el propio tablero pero no en sus jugadores. Eso limita mucho la búsqueda y evita que se pierdan horas mirando arrugas, detalles en la ropa o en las expresiones de la familia.

La respuesta del acertijo

Si la pista y el tiempo no fue suficiente, a continuación está la resolución y respuesta a este acertijo visual. Como se destacó anteriormente, el detalle estaba en el juego de mesa y podía referir a cualquier parte de él.

La respuesta al acertijo genial.guru

Un dado tiene seis caras y seis números expresados con puntos. El más alto, por lógica, es el seis y se expresa con seis puntitos negros en una de las caras del dado. Sin embargo, esta foto tiene un error y es que un costado del cubo blanco tiene nueve puntos, numeración que no existe en este juego ni en ninguno que requiera el uso de un dado.