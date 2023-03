Son de Noruega, caminaron 40 kilómetros desde Palermo hasta La Matanza y un detalle les llamó la atención

escuchar

La Argentina es un gran destino turístico que muchos extranjeros eligen para ver los paisajes más sorprendentes que ofrece la naturaleza rodeadas de imponentes ciudades y o llamativos pueblos a la vera del camino. Pero también, para profundizar el conocimiento de la sociedad y la cultura. Estos puntos fueron los que atrajeron a Sofie y Sondre, una pareja oriunda de Noruega que visita diversos puntos del país y lo registra en redes sociales. Ahora, un video grabado en Buenos Aires alertó a los usuarios de TikTok que lanzaron advertencias a los turistas para cuidar su integridad física.

La pareja se propone desafíos para cumplir y poder conocer diversos lugares. Hasta el momento recorrieron el norte y centro del país. En las últimas semanas, se volvieron viral al mostrar la reacción al usar un sifón de soda, objeto que no existe en su país natal. Ahora, volvieron a llamar la atención al mostrar que se propusieron recorrer a pie desde Capital Federal hacia provincia de Buenos Aires, puntualmente su camino terminaba en Virrey del Pino, en La Matanza.

Los jóvenes se propusieron conocer Latinoamérica (Foto Instagram @1wayticket2023)

Con gran entusiasmo, la travesía documentada por la cámara en manos de Sondre duró más de ocho horas con un total de 40 kilómetros y lo compartieron en Tiktok (@poggypoff). El recorrido sorprendió a los turistas que indicaron que sentían que entraban y salían por diversos centros de ciudades. A medida que avanzaban por el camino, notaron las diferencias con Capital Federal, por ejemplo, en el tamaño de los comercios o la circulación de caballos. “La gente no parece estar familiarizada con los turistas”, explicó el joven, que notó la mirada ajena al pasar por localidades como Isidro Casanova, San Martín y San Justo, al cruzar por la temida y respetada General Paz.

A su vez, lo que más les llamó la atención, y es así como titulan el video, es que vieron “caballos muertos y cómo quemaban basura” al llegar al final de su recorrido. “Estamos rodeados de basura, vimos ríos repletos de basura y lo único que vemos ahora es basura, basura y basura”, explicaron. Y agregaron: “Llegamos a los 40 kilómetros y ya puedo decir que estamos en las afueras de Buenos Aires y los últimos 5 kilómetros fueron bastante tristes. Todo repleto de basura, gente quemando basura, y vimos también tres cabezas de caballo al costado de la calle, fue bastante loco”.

La publicación obtuvo más de 18 mil Me Gusta, pero fueron los comentarios los que llamaron la atención. La gran mayoría de los 1200 que dejaron los usuarios hicieron referencia al mismo punto: la peligrosidad a la que se enfrentaron sin saberlo. ”Fue como ver un episodio de Last of us esto que julepe dios mío”; “Tienen un ángel aparte”; “Por su seguridad, pregunten antes de hacer cosas así. Hay zonas muy peligrosas, realmente tuvieron suerte”; “Lo único que podía pensar era “guarden el teléfono”; “Ni yo que me críe en Lomas de Zamora haría ese trayecto caminado. Tengan cuidado”, fueron algunas de las palabras que tuvo el posteo en el que se advirtió el peligro de lo que habían hecho.

Tras la gran repercusión del video compartido en TikTok, la pareja decidió responder a todas aquellas personas que se preocuparon por ellos. “Como pueden ver tanto yo como Sofie estamos aún vivos”, expresó con humor el joven al indicar que decidieron grabar un video para llevar tranquilidad a todos aquellos que se preocuparon por su recorrido. Acto seguido, cambió su noto para mostrar preocupación por la sociedad argentina. “¿Los argentinos se temen los unos a los otros?”, preguntó para conocer el por qué se transmitió un gran temor.

La respuesta de los noruegos a su video sobre el recorrido por La Matanza

“Todos parecen tener mucho miedo de esa parte de la ciudad o no coincide con lo que sentimos. Nos sentimos seguros todo el tiempo. Nadie nos molestó, nadie fue malo con nosotros, de hecho todo lo contrario, la gente fue amable con nosotros. Nos ayudaron”, explicó al descartar haber vivido aquellos hechos que muchos detallaron en los comentarios. El joven abrió el debate para conocer el trasfondo de lo que sucede en las afueras de Capital Federal.

En esa línea, los usuarios no dudaron en remarcar que en realidad la preocupación es por ellos que al ser turistas hay cuestiones que no tienen en cuenta, como el uso de costosos elementos tecnológicos en la calle. “Nosotros ya sabemos manejarnos o tenemos otras medidas”, simplificó una joven.

