Es empleada doméstica y gana cientos de dólares por la peculiar manera en la que trabaja

Mientras algunos optan por ganar dinero extra emprendiendo, en la búsqueda de un segundo empleo o mediante el desarrollo de otras alternativas, Lottie Rae, de 32 años, lo hace desde 2017 de una manera, para algunos, inusual: limpia casas desnuda.

De acuerdo con The Mirror, la mujer británica cobra 50 euros la hora por ofrecer sus servicios como empleada doméstica. “No lo haría si no me pagaran el incentivo financiero”, dijo, de acuerdo con lo citado por el mencionado medio.

Desde clientes que solo esperan su compañía hasta aquellos que van en busca de “algo más”, Rae se encontró con todo tipo de personas durante su trabajo de medio tiempo que, además de propiciar ganancias adicionales, también la hizo cuestionarse respecto de otros aspectos.

En su lista de empleadores hay adultos mayores con poder adquisitivo, pero también personas jóvenes. Aunque en su mayoría los clientes se mostraron amables con ella, también hay excepciones a la regla. Según relató, en una oportunidad se topó con un hombre que puso contenido para adultos explícito en su televisor.

“Tuve que decir que no. Las personas que son un poco más espeluznantes tienden a tener casas perfectamente limpias, así que es una especie de indicador”, puntualizó.

Lottie publica sobre su trabajo en las plataformas virtuales (Imagen: Lottie Rae / SWNS)

En el otro extremo, están aquellos que buscan compañía o simplemente probar algo diferente. Incluso, hay empleadores que, en vez de dejar que sea Lottie la única persona desnuda en la vivienda, también optan por quitarse la ropa.

“Los clientes también se desnudan; algunos de ellos están bastante nerviosos al principio y se quedan con la ropa puesta hasta que tienen la confianza suficiente para quitársela”, señaló.

Por qué se inscribió para ser limpiadora desnuda

En su blog en línea, Lottie cuenta detalles de su trabajo como limpiadora desnuda. Según su relato, las necesidades económicas la llevaron a buscar una fuente de ingresos extra. Fue allí cuando surgió la oportunidad de ganar dinero organizando viviendas y, sin pensárselo dos veces, dijo que sí.

Una vez llegó a ella su primera oferta, no pudo contener la felicidad: rápidamente la aceptó. Sin embargo, en los días siguientes los miedos y la incertidumbre la invadieron. No fue hasta que decidió buscar en Google la dirección de su primer cliente -la cual arrojaba en una zona boscosa y alejada- que finalmente abandonó el trabajo.

“Una vez que me di cuenta de que las situaciones catastróficas no eran propicias para ganar dinero, lo detuve y comencé a aceptar reservas”, señaló Lottie en su página web, en la que comparte con los usuarios detalles de sus inicios y experiencias como empleada doméstica desnuda.

Según The Mirror, Lottie consiguió su primer trabajo como limpiadora desnuda en octubre de 2017, después de vender ropa de segunda mano. Desde entonces, comenzó a publicar sobre sus aventuras en su cuenta de Instagram, @musings_from_a_naked_cleaner.

Aunque este es un trabajo ocasional que le otorga beneficios económicos extras, para ella también es un empleo que le hizo cuestionar sus valores. En el mejor de los casos, despertó su empoderamiento femenino, aumentó la seguridad en sí misma y le otorgó grandes fajos de dinero con los que llevar un mejor estilo de vida.

