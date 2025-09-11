Son expertos en jardinería y revelan el truco para tener más verduras en otoño

Aunque el otoño boreal se caracteriza por ser la época del año en la que se renuevan los árboles y dejan caer sus hojas, la vida de los vegetales y los huertos domésticos puede ser muy distinta. Los expertos en jardinería revelan el truco eficaz para tener más y mejores verduras.

¿Qué es la siembra asociada y cómo funciona?

La asociación de cultivos, también conocida como siembra asociada o complementaria, es una excelente manera de maximizar la eficiencia de un huerto. Se define como la colocación estratégica de plantas para obtener beneficios mutuos, como la disuasión de plagas y la mejora de la salud del suelo, señalan en The Spruce.

La asociación de cultivos se basa en el concepto de que ciertas plantas pueden contribuir al desarrollo de otras cuando están cerca Freepik - Freepik

Utilizar esta técnica no solo beneficia a las plantas, sino que también ayuda a optimizar el espacio. En general, es una gran forma de aumentar la producción y asegurar una cosecha abundante durante esta temporada.

Verónica Tegen, jardinera experta y directora ejecutiva de The Food Geek, un blog dedicado a compartir guías de cultivo, explicó al medio citado: “La siembra asociada ayuda a crear un ecosistema saludable para el huerto. Reduce la población de plagas, atrae insectos beneficiosos, mejora la salud del suelo, coordina la disponibilidad de nutrientes y reduce la competencia entre plantas similares”.

En el blog Green and Prosperous explican: “La clave para una siembra asociada exitosa reside en comprender las necesidades y características de cada cultivo. Algunas plantas pueden enriquecer el suelo con nutrientes esenciales para las hortalizas cercanas, mientras que otras podrían perturbar el crecimiento o inhibir la polinización".

El truco para tener más verduras en otoño

Finales de verano y principios de otoño son el momento perfecto para plantar un huerto de temporada fría o añadir plantas asociadas a uno ya existente.

Al preparar su huerto de otoño para la siembra, es importante seleccionar plantas adecuadas para la temporada Freepik - Freepik

En ese sentido, Caroline Ervin, diseñadora paisajista y fundadora de Landscape Design, tiene algunas combinaciones de eficacia comprobada. El repollo, la col rizada, el brócoli y la coliflor se benefician al plantarlas junto a vegetales de raíz como zanahorias, rábanos, remolachas, ajo y cebollas.

Mientras que las hierbas aromáticas como el eneldo, el tomillo, el romero, el orégano, la salvia, el perejil y el cilantro sirven para repeler de forma natural las plagas y atraer polinizadores beneficiosos. La cebolla, el cebollino y el ajo también son conocidos por sus propiedades para eliminar ciertas especies.

En cuanto a las verduras de hoja verde como la lechuga y espinaca se recomienda plantarlas junto a legumbres (frijoles, guisantes y lentejas) para enriquecer el suelo con nitrógeno, explicó Faith Callanes, gerente de jardines y paisajes del Goodstone Inn and Restaurant, un resort ubicado en las afueras de Middleburg, Virginia.

Los expertos en jardinería advierten que no todas las plantas se llevan bien, y plantar especies incompatibles puede frenar su crecimiento Freepik - Freepik

La experta agrega que las flores aromáticas son la mejor opción, ya que ayudan a ahuyentar las plagas, al igual que las hierbas aromáticas. “Entre ellas se incluyen las caléndulas, las capuchinas, la borraja (...) solo por nombrar algunas”.

Las mejores combinaciones de siembra complementaria para otoño

Una guía de About The Garden muestra qué hortalizas crecen mejor cuando se plantan juntas, ya que se benefician mutuamente. Esta es la lista de las mejores combinaciones para otoño:

Frijoles: se llevan bien con brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, pepino, lechuga, papa y maíz dulce.

se llevan bien con brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor, pepino, lechuga, papa y maíz dulce. Papas: combinan con habas, brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor y chícharos o guisantes.

combinan con habas, brócoli, coles de Bruselas, repollo, coliflor y chícharos o guisantes. Berenjena: crece bien junto a las papas y frijoles.

crece bien junto a las papas y frijoles. Betabel: se asocia con frijoles, brócoli, repollo, coliflor, lechuga, cebolla, chícharos, papas, rábano y acelga.

se asocia con frijoles, brócoli, repollo, coliflor, lechuga, cebolla, chícharos, papas, rábano y acelga. Zanahoria: convive con frijoles, pepino, puerros, lechuga, cebolla, chícharos, rábanos y tomate.

convive con frijoles, pepino, puerros, lechuga, cebolla, chícharos, rábanos y tomate. Maíz: es compatible con frijoles, pepino, papa, calabaza, rábano y calabacín.

es compatible con frijoles, pepino, papa, calabaza, rábano y calabacín. Calabaza: se recomienda sembrarla junto al maíz dulce.

se recomienda sembrarla junto al maíz dulce. Brócoli: combina con frijoles, betabel, apio, lechuga, chícharos y papas.