Sorpresa: Willow, la hija de Smith, reveló que practica el poliamor

En un episodio del programa Red Table Talk, Willow Smith, la hija del reconocido actor Will Smith, de veinte años, les explicó a su madre –Jada Pinkett Smith- y a su abuela por qué el poliamor le parece la mejor manera de vincularse de manera romántica con las personas en tanto haya un consenso entre ellas.

La hija de Will Smith dijo: “Siento que con el poliamor la base principal de las relaciones es la libertad y no un mandato exterior. Es buscar un tipo de vínculo que funcione para una y no solo preferir la monogamia porque eso es lo que todos a tu alrededor dicen que es lo correcto”.

Por otro lado, también aseguró que al investigar el poliamor se enteró de que la principal razón por la que la gente se divorcia es la infidelidad.

En la charla con su madre y su abuela, Willow también les dijo que no estaba de acuerdo con el concepto de matrimonio: “La historia del matrimonio en su conjunto, lo que ha representado a lo largo de los años, para las mujeres en particular, realmente me molesta. Siento que la única forma en que me casaría es, digamos que mi pareja o socio y yo queremos ayudar a la gente y necesitamos unir nuestras finanzas para hacer realidad esa visión. Esa es la única forma en la que podría verme casada”.

Mientras su abuela se mantenía en silencio, su madre, de 49 años, le comentó: “Lo entiendo totalmente. Si una quiere construir su vida para tener todo lo que quiere creo que todo vale siempre que las intenciones sean claras para todos, para una más que nada. Creo que esta es la única parte del matrimonio actual que es anticuada: es el hecho de que la monogamia tiene que ser fruto de una elección”.

LA NACION