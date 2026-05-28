Chau a las medias largas: el accesorio de los ochenta que vuelve con todo para el invierno 2026

La temporada otoño-invierno 2026 vuelve a traer en auge uno de los accesorios más usados en los 80 y que quedó en desuso con el paso de los años: las polainas. Si bien en la actualidad se pueden encontrar en gran cantidad de tiendas, lo cierto es que en el pasado eran fabricadas por madres y abuelas para abrigar a las niñas del intenso frío.

Incluso, muy pocos lo saben, pero existen dos tipos distintas. Se encuentran las polainas largas, que van desde el tobillo hasta la rodilla, y las polainas cortas, que se usan desde el tobillo hasta el empeine del pie. Los nuevos diseños poseen elasticidad, haciendo que se adapten a la pierna de la persona sin problema. Pero, en diseños más antiguos, pueden encontrarse con cierres, botones y cremalleras.

Las polainas son el nuevo accesorio en tendencia (Foto: Pinterest)

Sea cual sea el modelo que tengas, este otoño-invierno son ideales para calentarse y a su vez estar a la moda. Aunque vienen en distintos colores y formas, debido a no ser una prenda tan usual, pocas personas saben cómo usarlas con estilo. Es por eso que te dejamos tres recomendaciones para sumarlas y sorprender a todos.

1. Con borcegos o botas cortas

La manera más clásica y sencilla de llevarlas es sobre borcegos o botas cortas. De hecho, las primeras polainas surgieron justamente para proteger el calzado del barro, la humedad y el frío. El término proviene del francés antiguo poulanne, vinculado a un tipo de cuero originario de Polonia que se utilizaba para confeccionar este tipo de accesorios.

Hoy, las versiones en tonos negros, chocolate, grises o crema funcionan especialmente bien sobre botas de cuero o borcegos chunky, aportando un aire moderno y relajado.

Combinar polainas con borcegos o botas bajas es una buena opción para este invierno

2. Con zapatillas para un look canchero

Para quienes buscan una estética más casual y canchera, las polainas también pueden combinarse con zapatillas de gamuza, lona o modelos deportivos retro. Muchas influencers optan por diseños tejidos o con efecto piel para generar volumen en la pierna y darle protagonismo al accesorio por encima del calzado.

Este tipo de combinación suele verse acompañado por joggings, minifaldas con medias térmicas o sweaters overzide, una fórmula que domina las redes sociales.

¿Cómo usar las polainas con zapatillas?

3. Con guillerminas y mocasines

Otra de las combinaciones que comenzó a imponerse en las pasarelas y redes sociales mezcla polainas con guillerminas o mocasines. En estos casos, se recomiendan modelos tejidos, de lana, con pequeños volados o moños, ya que ayudan a construir una estética más juvenil y romántica.

Además, funcionan muy bien con polleras tableadas, vestidos cortos y tapados largos, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno.