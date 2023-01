Su hijo de dos años le usó la app de delivery y gastó una fortuna irrecuperable: “Ya la desinstalé”

escuchar

El usuario @xzeekii compartió una insólita situación que le tocó vivir con su hijo de dos años. El niño aprovechó que su padre dormía y realizó un pedido de 10.000 pesos a un delivery a través de una app.

“Mi hijo me despertó al grito de ‘Papá motooo’. Había tres deliverys en la puerta. El niño pidió dos pizzas en la pizzería más cara y un pebete de jamón y queso, una gaseosa cero, porque se está cuidando por lo visto, y un almendrado”, escribió el joven en su cuenta de Twitter y concluyó: “El gasto: 10.000 pesos. El gastador: dos años”. El tuit ya superó los 80.000 Me gusta y los casi 2000 retuits.

El tuit del usuario afectado por la "picardía" de su hijo.

“Lo peor de todo es que estoy a dieta, no puedo comer nada de lo que pidió”, bromeó el hombre y detalló que todo se dio mientras su hijo miraba dibujitos en su celular. “Otra duda que tienen muchos es sobre el tema de la huella o el código de la tarjeta. A mí nunca me pidieron la huella, pero antes sí me pedían el código de seguridad. Hasta que un día no lo hicieron más, no sé el motivo”, continuó.

“Estamos en el siglo XXI, tiene dos años y medio. Yo creo que si llama y le dice ‘oa qero dos pizza a mi casa gacia’ no le van a tomar el pedido”, detalló Zeki imitando a su hijo. Esta situación trajo muchos comentarios que le dieron recomendaciones para evitar futuros problemas: “Me mata la inocencia de los niños. Consejo, un poco tarde, podés ponerle clave o contraseña para el ingreso de algunas app”. A lo que el padre respondió: “Gracias por esa data, no la sabía. Directamente desinstalé las app”. También, hubo espacio para criticas hacia su actitud al dejar a su hijo jugar con su celular.

“Se hacen psicopedagogos y piensan que el nene no tiene juguetes, ni libros, ni colores. ¿Son boludos? No le falta nada porque nos desvivimos para que tenga todo, fue un momento divertido nomas y lo comente acá pero se ve que a ustedes los criaron sin amor y piensan que todos somos iguales”, se defendió el hombre que dio por finalizado el hilo en ese momento.

