El duro cruce de Juana Viale con un banquero en Twitter: “Machirulo, nos vemos en Marte”

En las últimas horas, Juana Viale usó su cuenta de Twitter para responderle un mensaje al papa Francisco, en el que le pidió que “actúe con el ejemplo” abriendo el Vaticano para recibir refugiados. Si bien la conductora recibió cientos de mensajes de apoyo, algunos usuarios también la criticaron y defendieron la posición de Bergoglio. Uno de ellos fue el exbanquero Hernán Arbizu, que defendió al Papa y acusó a Viale de “bruta”. Tras un fuerte intercambio, la conductora cerró la conversación con un mensaje contundente: “Dale machirulo, nos vemos en Marte”.

Todo comenzó con un tuit del papa Francisco. “Junto con los obispos de Myanmar, suplico que se permitan corredores humanitarios y que las iglesias, pagodas, monasterios, mezquitas, templos, escuelas y hospitales sean lugares neutrales de refugio”, escribió Bergoglio desde su perfil oficial. “¡Que el Corazón de Cristo toque los corazones de todos llevando paz a Myanmar!”, añadió. A su mensaje, Viale respondió: “Señor, abra el Vaticano y todas las propiedades que la iglesia tiene para recibir a refugiados, además porque la propiedad privada es un derecho secundario… Actúe con el ejemplo”.

En ese momento, intervino Arbizu: “A esta altura que Juana Viale esté en un programa por ser “nieta de” es el menor de los problemas. Lo grave es que no se dé cuenta lo bruta que es y A) trate de disimularlo B) se informe mínimamente para salir de esa ‘comfort zone’”, escribió el exbanquero.

Un exbanquerp criticó a Juana Viale en Twitter

“Bue. Sacate el traje un rato, o aflojate la corbata”, le respondió Viale. “‘Comfort zone’. Bruta. Trate de disimularlo. ¿Tomamos un café? ¿O un tea? Hernán, dejá la gomina”, le respondió la hija de Marcela Tinayre, por la solemnidad de los mensajes que le envió el tuitero, intentando distender la conversación.

Juana Viale criticó al papa Francisco y fue objeto de críticas

Luego, Arbizu le respondió a la conductora compartiendo una noticia que muestra que hace cinco años Bergoglio hizo una serie de acciones por los refugiados. “Es buenísima, la noticia del día”, respondió Viale. “Te dice que es de hace 5 años la noticia, ¿cómo va a ser ‘noticia del día’? Confirmado, no le interesa disimularlo”, escribió el exbanquero. Dándole un cierre al cruce virtual, Viale manifestó: “Dale machirulo. See you in Mars (nos vemos en Marte)”.

Juana Viale se enfrentó con un exbanquero que la criticó por un mensaje que la conductora envió al papa Francisco

