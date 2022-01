Su hijo se suicidó a los 16 años: “No son héroes, egoístas ni cobardes”

“Tadeo era un chico alegre, divertido. Me hacía reír mucho no solo a mí, sino a todos los que lo conocieron. Siempre imitándonos a modo de broma. Un chico trabajador, era panadero, conocía el oficio y trabajaba a la par de todos los hombres que lo hacían con apenas 16 años. Un buen chico, honesto, servicial, siempre ayudando, si le pedías algo él siempre estaba al pie del cañón. Los he escuchado decir a sus amigos: `él estaba para todos y nosotros no estuvimos para él`. Demasiado bueno para convivir con tanta maldad en este mundo, así era Tadeo”.

Con estas palabras describe Milagros Larraula (41) a su hijo Tadeo que el 15 de septiembre de 2000 decidió quitarse la vida.

“Luego de que él se suicidó y pasados los meses pude ver que él me lo había anticipado. Èl habló de su muerte, pero no de suicidio. Yo jamás creí que se suicidaría. Pensé que hablaba de muerte por algún robo o accidente. Pero una noche habló puntualmente de que si él moría qué debíamos hacer con su moto y le dejó un mensaje a su hermano. Yo le decía: `cuidate de los robos, de no pelear con nadie. Hoy en día por nada te apuñalan y él, riendo, me respondió: `vos cuidate de los apuñalamientos Mili`”.

“Tadeo era un chico alegre, divertido y trabajador", dice su mamá.

“Yo no duelo a mi hijo”

Milagros dice que el último tiempo lo veía diferente a Tadeo y que con el paso del tiempo se dio cuenta que la luz de sus ojos y su sonrisa se habían apagado unos días antes de la decisión que tomó. Sin embargo, hasta el día anterior hablaba con ella de sacar su licencia de conducir y que comenzaría un nuevo trabajo.

“Yo no duelo a mi hijo, no comparto ese término. Mi hijo está de otra manera. Solo cambió de forma, dejó `el traje`. Yo digo que esto fue igual que cuando nació. Cuando nació Tade tuve que conocerlo, saber si lloraba de hambre, de frío o por qué quería que lo sostuviera en brazos. Y tenía que saber qué necesitaba. Tuve que conocerlo. Cuando nacen nuestros hijos les preparamos su cuna, elegimos la primera muda de ropa, pintamos la habitación. Nunca se está preparado para elegir un cajón para enterrar el cuerpo de un hijo. A partir del 15 de septiembre de 2020 tuve que aprender a conocer a mi hijo en otro estado. A saber cuál es su necesidad y su sentir. A entender sus mensajes y a sentir su compañía, saber que está conmigo de otra manera. Volver a conocerlo, eso tuve que hacer, ahora, en este estado”.

“Yo no duelo a mi hijo, no comparto ese término. Mi hijo está de otra manera".

Un par para compartir el dolor y la esperanza

Milagros cuenta que tras el suicidio de Tadeo se quedó en su casa junto a sus otros hijos y no quería que nadie fuera a abrazarla ni le tuviera lástima.

A los pocos días conoció a Edgardo, el papá de Gastón que había tomado la misma decisión que su hijo. “Él sabía lo que yo estaba pasando, él sentía y pensaba como yo. Nuestros hijos no nos hicieron nada malo, no son nuestros verdugos. Él me acompañó y me acompaña. Creemos que ahí Gastón y Tade hicieron de las suyas para que así sea. Edgardo es mi `ayudador`”.

Cuando Tadeo la dejó físicamente, por unos días Milagros no volvió a ver a sus amigos hasta que en el cementerio se cruzó con tres de ellos. Una de esas personas era Alexia, que a los pocos días del entierro le escribió por WhatsApp y desde ese momento comenzó a visitarla en su casa, mientras compartían unos minutos bajo el árbol en el patio. “Ella tuvo lo que muchos adultos no tuvieron. Se sentaba día a día conmigo, me escuchaba, me abrazaba, me contaba cosas de Tade.

-¿Y si llamo a los otros chicos y hacemos una competencia para el cumple de Tade con alusión a la prevención del suicidio? -le propuso una mañana Milagros a Alexia.

-Sí, me parece genial -le contestó.

TADE ES lo conforman un un grupo de personas dispuestas a brindar apoyo y contención a los jóvenes para, entre otras cosas, prevenir los suicidios.

TADE ES

A partir de ese diálogo, casi sin darse cuenta, Milagros estaba dando vida a TADE ES, un grupo de personas dispuestas a brindar apoyo y contención a los jóvenes para, entre otras cosas, prevenir los suicidios.

“Y ahí nos juntamos en casa todos y juntos comenzamos a caminar embanderados llevando en alto la bandera de TADE ES. Nos llamamos así porque él sigue estando y así será para siempre. Camina con nosotros de una manera diferente”, se emociona.

El 1 de junio de 2021, a raíz del retroceso de fase que sufrió la ciudad de Chascomús por la pandemia, no pudieron realizar esa competencia. Sin embargo, lograron que se declarara por ordenanza y en voto unánime en el Consejo Deliberante que El 1 de junio sea el día de la concientización y prevención del suicidio adolescente. El 10 de septiembre pasado se reglamentó la ley 27.130 de prevención del suicidio y a raíz de esta determinación Milagros comenzó a brindar charlas en los colegios secundarios.

TADE ES recibió un reconocimiento por parte de la provincia de Buenos Aires.

“El proyecto que presentamos fue pensado por mí porque ese es el día (1 de junio) que parí a mi hijo Tadeo. Ese día nació, fue un hijo buscado. Y yo no lo parí para que todo termine de esta forma. Para algo tenía que servir, no busco un por qué mi hijo se suicidó, sino que hay un para qué. El día que nació a partir de este momento es un día de visivilizacion de los adolescentes. Un día en el que ellos puedan expresar lo que sienten, una jornada completa dedicada a ellos y a sus problemáticas. Que sientan que son realmente importantes y que aunque es muy difícil esa etapa y a veces se sientan incomprendidos, esto no es así. Que sientan que no están solos”, enfatiza.

Charlas en los colegios secundarios

Las charlas que Milagros y un grupo de especialistas en salud mental brindan en los colegios apuntan a hacerles conocer a los jóvenes que tienen derechos y que pueden exigir que los mismos se cumplan. “Se les habla de lo importante que son cada uno de ellos y del rol importante que tienen en la sociedad. Se les cuenta lo importante que es expresar lo que sienten, lo que les pasa. Que siempre va a haber alguien en quien confiar. En esas charlas se habla de bullying, de la importancia del respeto, el perdón, de consumos problemáticos de sustancias, entre tantas cosas que desencadenan en un suicidio”, expresa Milagros. Y agrega: “En cada colegio se viven experiencias diferentes, los jóvenes nos demuestran su agradecimiento con dibujos, con palabras escritas en papel que atesoro. Ellos se acercan cuando finaliza el encuentro para que les deje mi contacto y así luego se les brinda la ayuda necesaria o tan solo para agradecer que esté ahí hablándoles”.

"Importa que cada papá, cada mamá pueda honrar la memoria de ese hijo llevando a cabo acciones de amor".

Para Milagros, es muy importante dejar en claro que las personas que deciden quitarse la vida no son ni cobardes ni egoístas. “La gente habla así de los suicidas. Les dice: `egoístas, dejaron sufriendo padres, hijos, hermanos.

Cobardes: no enfrentaron la situación y se mataron para no hacerlo`.

No señores: ni cobardes ni egoístas, y lo digo y lo repito. Soy la voz de todos ellos, los que están del otro lado con Tade. Ellos no buscaban morir, solo buscaban terminar con el dolor que sentían, con la situación que los agobiaba”.

Milagros junto a tres jóvenes integrantes de TADE ES.

Un legado de amor

Milagros también aclara en las charlas que les brinda a los adolescentes que no porque la vean con remeras y banderas de Tadeo eso lo convierte en héroe. “Camino con remeras con su rostro, con banderas con su nombre para que vean que el suicidio tiene nombre, apellido, rostro, madre, hermanos, amigos. Que el suicidio afecta a muchísimas personas, afecta a la sociedad. He escuchado que me digan: `los admiro por las agallas que tuvo de hacerlo`. No señor, no son héroes, mi hijo no es un héroe, es una víctima”.

La mamá de Tadeo siente que éste es el legado que él le dejؚó. La misión que enarbola en cada una de las charlas, de las propuestas y las reuniones que comparte con esos jóvenes que ya son una parte importante de su vida. Un legado de amor. “Que otros padres, como yo, puedan convertir el dolor en amor. Que puedan llevar una vida digna luego de la pérdida física de un hijo. Y en este sentido no importa bajo qué circunstancia dejaron el cuerpo. Importa que cada papá, cada mamá pueda honrar la memoria de ese hijo llevando a cabo acciones de amor. Transformar eso tan doloroso en amor. Eso hice yo, me sumergí en el amor, no hay otra manera para mí. No puedo pensar en otra forma de vivir”.