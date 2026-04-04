Platón: “La ignorancia de los hombres no les exime de la responsabilidad de sus acciones”

Una de las máximas de Platón expresa que “La ignorancia de los hombres no les exime de la responsabilidad de sus acciones”, lo que quiere decir que la ética no admite atajos basados en la falta de información o el descuido intelectual. Según el pensamiento platónico, la ignorancia, lejos de ser un escudo que proteja al individuo de las consecuencias de sus actos, representa una dolencia del alma que debe ser corregida.

El filósofo, figura central de la Antigüedad clásica, argumentaba que actuar sin comprender el bien no exime al sujeto de su responsabilidad moral y social. Por el contrario, es la obligación de cada ser humano buscar esa sabiduría para garantizar que sus decisiones se alineen con la justicia. Esta postura socrática-platónica postula que el mal comportamiento es, en su raíz, un fallo cognitivo, pero una falta de sabiduría no anula la carga de las repercusiones de ese comportamiento en la polis.

La frase de Platón todavía resuena en pleno 2026 CurioSfera

Nacido en Atenas alrededor del año 428 a.C., en el seno de una familia aristocrática, Aristocles —apodado Platón por sus anchas espaldas— creció en una ciudad convulsionada por las guerras y los cambios políticos. Fue discípulo directo de Sócrates, cuya ejecución en el año 399 a.C. marcó un punto de inflexión en su vida, alejándolo de la actividad pública directa para enfocarse en la enseñanza y la escritura. En la década de 380 a.C., fundó la Academia, una institución que se convertiría en la antecesora de las universidades modernas. Allí, Platón no solo dictaba enseñanzas filosóficas, sino que impulsaba la investigación en matemáticas y ciencias, siempre bajo el postulado de que la filosofía es el único camino para alcanzar una vida justa y armoniosa.

El interés platónico por la estructura del alma y el Estado está íntimamente vinculado a su ética. En obras fundamentales como La República, describe al alma dividida en tres facultades: razón, espíritu y apetito. El individuo virtuoso es aquel que logra que la razón gobierne sobre las otras partes. Cuando esta jerarquía se rompe debido a la falta de conocimiento o el predominio de los placeres materiales, la persona cae en el error.

Platón aseguró que depende del hombre salir de la ignorancia

Platón sostenía que la pobreza del espíritu surge de la multiplicación desmedida de deseos; este mismo mecanismo de descontrol es el que conduce a la ignorancia ética. La falta de moderación, al igual que la falta de conocimiento del bien, coloca al individuo en una posición donde es esclavo de sus impulsos, lo que inevitablemente termina en acciones que perjudican a la comunidad.

El debate sobre la responsabilidad ante la ley es, de hecho, uno de los problemas perennes del mundo jurídico. Mientras que el derecho moderno, influenciado por el utilitarismo, consolidó el principio ignorantia iuris non excusat —lo que indica que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento—, la raíz filosófica de esta exigencia descansa en la idea platónica de que la ignorancia es una falta que el sujeto debe subsanar por sí mismo. El conocimiento no es un regalo gratuito, sino el resultado de un esfuerzo constante por salir de la caverna, donde las sombras de los placeres y los prejuicios ocultan la verdadera esencia de la justicia y la virtud. Para Platón, la responsabilidad individual comienza con la voluntad de aprender.