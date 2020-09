La carta tardó un siglo en ser entregada Crédito: Brittany Keech

Brittany Keech vive en Belding, Estados Unidos, y el martes pasado recibió una extraña correspondencia en su casa. Cuando fue a abrir su buzón de correo se llevó una sorpresa: entre facturas y propaganda, divisó una postal decolorida y desgastada fechada el 29 de octubre de 1920. El mensaje, escrito en letra cursiva, se demoró un siglo en ser entregado.

"Cuando lo vi por primera vez, pensé: 'Esto es viejo'", recordó Keech, de 30 años. "Quedé impactada. ¿Por qué está esto aquí de repente? Me encantaría poder llevárselo a un familiar que esté vivo", agregó la mujer, según publicó The New York Times.

La postal es evidentemente antigua y tiene un motivo de Halloween. En el frente hay un dibujo de una bruja con un gato, un ganso y una lechuza y dice: "Saludos de Halloween. ¿Cuál preferirías ser? ¿Un ganso o una cabeza de calabaza?". El destinatario es un hombre llamado Roy McQueen, que vivía en la misma casa donde ahora vive Keech.

La postal es una carta familiar persona que comienza con un: "Queridos primos". Luego, continúa: "Espero que se encuentren bien. Nosotros estamos bastante bien, pero mamá tiene unas rodillas terriblemente cojas. Hace mucho frío aquí. Acabo de terminar mi lección de historia y me iré a la cama muy pronto. Mi padre se está afeitando y mi madre me dice su dirección. Tendré que ir terminando. Espero que la abuela y el abuelo estén bien. No olvides escribirnos: Roy ya se ha arreglado los pantalones". La firma del emisor es difícil de distinguir, pero pareciera que dice: "Flossie Burgess".

Uno de los grandes misterios es dónde estuvo guardada todos estos años la carta y por qué tardó tanto en llegar a destino. "En la mayoría de los casos, estos incidentes no tienen que ver con que el correo se haya perdido en nuestra red y luego vuelto a encontrar", aseguró Tim Ratliff, portavoz del Servicio Postal para el área. Según explicó, suele suceder que cartas y postales antiguas sean compradas en mercados de pulgas, tiendas de antigüedades o por internet y luego vuelven a ser ingresadas al sistema.

Keech insiste en que buscará a algún pariente de los McQueen para entregarles la carta y, en caso de no encontrar a ninguno, la donará al museo local.