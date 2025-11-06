Quién es Paula Paparella, la mujer que logró que Pachu Peña vuelva a apostar por el amor

Durante el primer programa de Estamos de paso, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por Carnaval Streaming, Pachu Peña tiró un comentario al pasar. “Estamos en crisis”, indicó, refiriéndose a su matrimonio. Sus compañeros de panel, Carla Conte, Sabrina Rojas y Sebastián Almada, no se hicieron eco de sus palabras, quizá porque creyeron que estaba bromeando, o tal vez porque consideraron que era mejor que él contara su verdad en otro contexto en el que pudiera explayarse sin que se viera menoscabada la privacidad que siempre defendió a capa y espada.

Lo cierto es que aquella frase realmente reflejaba su realidad de aquel momento: después de 25 años, su matrimonio con la estilista Felicitas Isse Moyano, madre de sus hijos Iñaki, Olivia, Joaquina y Benjamín, había comenzado a tambalear.

Esta semana, el actor y humorista confirmó que después de esa “larga crisis”, decidieron tomar caminos separados, pero se negó a dar detalles de los motivos de la ruptura. Pero, a pesar de su timidez y de su intento por mantener su vida privada a resguardo, no pudo evitar confirmar también que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

La noticia de su incipiente romance la dio a conocer Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, quien reveló que el actor inició recientemente una relación sentimental con una joven empresaria. Según relató la influencer en el ciclo Puro Show (El Trece), conducido por Pampito y Matías Vázquez, la relación habría comenzado tras la separación del actor, aunque en un principio ambos habrían decidido mantenerla en reserva.

Paula Paparella

La nueva pareja de Peña es Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella. De acuerdo con la información brindada en el programa, el vínculo entre ambos comenzó hace unos meses, después de que la relación de Peña con Isse Moyano llegara a su fin. “Me cuentan que se conocieron al toque de que él se separó. Esta relación estaba muy en secreto, pero ahora empezaron a mostrarse un poco más. Están súper enamorados. Sería algo formal desde hace tres meses”, detalló la panelista.

Paula Paparella https://www.facebook.com/paula.paparella

Tras conocerse la noticia, Peña fue abordado por el cronista Nacho Rivarola, quien le preguntó por su estado civil actual. Aunque el actor se mostró incómodo, respondió a algunas de las preguntas sobre su vida privada. “¿Que viva el amor?”, lanzó el notero. “Sí, todo bien, todo bien…”, contestó el humorista sin dar mayores detalles. Sin embargo, al ser consultado sobre cómo conoció a su nueva pareja, terminó dejando entrever el momento personal que atravesaba cuando se cruzaron por primera vez.

“Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y bueno…”, expresó Peña, insinuando que su separación ya estaba en curso cuando conoció a Paparella. Y añadió: “Nos estamos conociendo, estamos pasándola bien, yendo a comer, con gente amiga, pasándola bien. Está todo bien”, afirmó.

El histórico humorista de Videomatch también aclaró que la relación se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, evitó etiquetas. “No proyecto nada, es día a día. Estamos bien, pienso en que todos estén bien”, afirmó, dejando en claro que está decidido a disfrutar del presente.

Paula, su nueva pareja, tiene 42 años y mantiene un perfil bajo, a pesar de ser una de los cuatro hijos del reconocido peluquero de las estrellas. Según allegados, la empresaria tiene su propio emprendimiento.

Paula Paparella

Al parecer, ella también prefiere mantener su intimidad a resguardo: su perfil de Instagram es privado y en su cuenta de Facebook, que sí es pública, solo pueden verse un puñado de fotografías. En todas aparece sola y posando para las cámaras en situaciones cotidianas, pero también en lo que parece ser una sesión de fotos profesional.

Su padre, Leo Paparella es uno de los peluqueros más importantes del país y uno de los pocos de la dorada época de finales del siglo pasado que sigue vigente. “Mi tío, Andrea, es el pionero de la familia. Nosotros éramos tres hermanos, Pino, Leo y Lina, somos italianos, de Bari, y vinimos de muy chicos. Cuando llegamos a la Argentina estaba mi tío, que ya tenía una peluquería. Mi hermano mayor fue el primero que empezó a trabajar ahí, después todos entramos, estudiábamos y trabajábamos con Andrea, que para mí acá en Argentina fue quien le dio nivel a las peluquerías”, relató el peluquero sobre sus inicios, en una entrevista a Castelar Digital.

Y continuó: “En el año 70 nos independizamos de mi tío. Luego fallece mi hermana Lina, muy conocida, una de las grandes peinadoras de Argentina, mi hermano decide separarse y nos separamos. Estuve dos o tres años con mis sobrinos, los hijos de Lina y después me separé de ellos también y quedé solo”.